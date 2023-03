Luka w VAT w 2022 r. będzie zbliżona do poziomu z 2021 r.

Luka w VAT w 2022 r. będzie na poziomie zbliżonym do tej z 2021 r., kiedy wyniosła ona 4,3 proc. – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń podczas wtorkowej konferencji prasowej.

"Nie podajemy jeszcze danych za 2022 r., bo one będą za kilka miesięcy, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że luka w VAT będzie na poziomie zbliżonym do tej z 2021 r., kiedy wyniosła ona 4,3 proc." - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Dodał, że to oznacza, że niski poziom luki w VAT jest zjawiskiem trwałym.

"To oznacza, że ta mała luka, która jest dzisiaj, jest zjawiskiem trwałym, to nie jest wyjątkowa sytuacja, do której doszło tylko w jednym roku podatkowym" - powiedział Artur Soboń.

