LW Bogdanka: wstrzymana eksploatacja jednej ze ścian wydobywczych; plan produkcyjny niezagrożony

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała w czwartek o wstrzymaniu eksploatacji jednej ze ścian wydobywczych z uwagi na zagrożenie wylewu wód podziemnych. Zastrzegła, że zaplanowany na 2023 r. plan produkcyjny na poziomie 8,3 mln ton węgla handlowego jest niezagrożony.

W czwartek TVN24 - powołując się na Wyższy Urząd Górniczy - podał, że w kopalni węgla w Bogdance doszło do awarii i zalania wyrobiska w polu Stefanów. Stacja przekazała, że "prace w wyrobisku Stefanów z powodu awarii mogą zostać wstrzymane nawet na kilka miesięcy".

Biuro prasowe LW Bogdanka poinformowało PAP, że z początkiem lutego spółka "rozpoczęła prace w ścianie 3/VII/385, która uległa zaciśnięciu we wrześniu ub.r. i wobec której prowadzone były działania w celu przywrócenia do eksploatacji".

Jak podano w przesłanym oświadczeniu, przez pierwszy miesiąc eksploatacja tej ściany była zaplanowana i prowadzona "w reżimie rozruchu próbnego". Jako powód podano "skomplikowaną sytuację geologiczną" oraz "świadomość możliwości zmaterializowania się zidentyfikowanych przez spółkę ryzyk występujących w tym rejonie".

"W ostatnich dniach ziściły się kluczowe ryzyka, które brane były pod uwagę w analizie scenariuszowej przygotowanej na potrzeby spółki. Dlatego też Rada Techniczna po konsultacjach z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa podjęła decyzję o wstrzymaniu dalszej eksploatacji tej ściany z uwagi na zagrożenie wylewu wód podziemnych" - napisano dodając, że w skrajnym przypadku mogłoby to wykluczyć dalszą eksploatację niżej leżących pokładów 389 i 391 na całej południowej części obszaru górniczego Puchaczów V. "W efekcie groziłoby to drastycznym zmniejszeniem zasobów przemysłowych przewidzianych do eksploatacji w przyszłości" - podano.

Spółka zdementowała doniesienia, jakoby sytuacja wymagała obecności w miejscu eksploatacji zastępów ratowniczych ze spółki bądź ratowników z jakiejkolwiek Stacji Ratownictwa Górniczego.

"Rozpoczęcie ruchu próbnego przedmiotowej ściany w lutym, pozwala spółce zarządzić harmonogramem biegu ścian tak, że ogłoszony we wrześniu ubiegłego rok raportem bieżącym nr 21/2022 plan produkcyjny (8,3 mln ton węgla handlowego) jest niezagrożony" - poinformowano.

Jak wskazano, trudności hydrogeologiczne, które wystąpiły na ścianie 3/VII/385 "nie przekładają się w sposób bezpośredni na całość produkcji zaplanowanej na rok bieżący".

W oświadczeniu wyjaśniono, że LW Bogdanka wraca do prowadzenia eksploatacji średnio na trzech do czterech ścian w ciągu roku i dzięki temu - w pewnym zakresie - może "elastycznie reagować na potrzeby rynkowe, bądź napotkane warunki geologiczno-górnicze, tak jak ma to miejsce w tej sytuacji".

"Informujemy, że kopalnia prowadzi w tej chwili w pełni efektywną eksploatację ścian w Polu Bogdanka i Nadrybie, a kolejna planowana jest do uruchomienia w tym miesiącu w Polu Stefanów" - podano.

W oświadczeniu zarząd podziękował załodze kopalni za "trud włożonej pracy".

W połowie września ub.r. Bogdanka obniżyła z 9,2 mln do 8,3 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w tym roku. Spółka podała wówczas, że w ścianie 3/VII/385 uruchomionej pod koniec sierpnia nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW, ale prawie 65 proc. jej akcji ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea.

