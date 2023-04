LW Bogdanka: zwiększony dopływ wód dołowych na polu wydobywczym Nadrybie

Służby nadzoru spółki stwierdziły zwiększony dopływ wód dołowych na polu wydobywczym Nadrybie. Trwają prace nad jej odprowadzeniem. Sytuacja nie ma wpływu na roczny plan wydobycia 8,3 mln ton węgla handlowego – poinformowała w mediach społecznościowych spółka LW Bogdanka.

We wpisie na Facebooku kopalnia LW Bogdanka przekazała, że na polu wydobywczym Nadrybie, służby nadzoru spółki stwierdziły zwiększony dopływ wód dołowych. "Zjawisko to wystąpiło w pobliżu zrobów starej ściany 1/II/382. Spółka po przeanalizowaniu sytuacji, przystąpiła do prac związanych z ujęciem dopływającej wody oraz jej odprowadzeniem do instalacji głównego odwadniania kopalni" - przekazano w komunikacie, zaznaczając, że nie ma to wpływu na aktualny roczny plan wydobycia 8,3 mln ton węgla handlowego.

Podkreślono również, że obecna sytuacja hydrologiczna znajduje się pod kontrolą służb kopalni. Jak poinformowano, od początku Bogdanka prowadzi zarówno dokładny monitoring dopływu wody, jak i realizuje stałe spotkania zespołu technicznego, który analizuje na bieżąco sytuację hydrologiczną. O zdarzeniu, zgodnie z przyjętymi zasadami, został powiadomiony Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

"Jeśli jednak dopływ wody będzie się nadal zwiększać, rozważana będzie możliwość tymczasowego wstrzymania eksploatacji w tym rejonie, aż do bezpiecznego czasu odpompowania wody" - wyjaśniono w komunikacie.

Zwrócono również uwagę, że dopływ wód dołowych z górotworu jest "dość częstym zjawiskiem, z którym liczą się wszystkie kopalnie w Polsce, w tym także kopalnie węgla kamiennego.". Zapewniono, że zaobserwowany dopływ w wyeksploatowanej ścianie 1/II/382 na polu Nadrybie nie stwarza zagrożeń ani dla pracowników, ani dla sprzętu kopalni.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW od 2009 r. W 2015 r. weszła w skład kontrolowanej przez Skarb Państwa Grupy Kapitałowej Enea, która jest w posiadaniu prawie 65 proc. akcji kopalni.

15 marca br. wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem Bogdanki przez Skarb Państwa. List intencyjny w tej sprawie Skarb Państwa zawarł z Eneą w czerwcu 2022 r.

