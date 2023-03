LW Bogdanka: zysk netto wyniósł ponad 175,6 mln zł w 2022 roku (aktualizacja)

Zysk netto spółki LW Bogdanka w 2022 r. wyniósł ponad 175,6 mln zł wobec 306 mln zł rok wcześniej – podała w środę firma w raporcie rocznym. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 2,4 mld zł. Dodano, że w pierwszej połowie br. ma zostać opublikowana nowa strategia Bogdanki.

Spółka LW Bogdanka poinformowała w raporcie za 2022 rok, że zysk netto wyniósł 175,6 mln zł, a EBITDA 610 mln zł. W porównaniu do 2021 roku zysk zmniejszył się o 42,8 proc.

Dodano, że przychody ze sprzedaży wyniosły w zeszłym roku 2,4 mld zł, czyli podobnie jak rok wcześniej, a EBIT 200,3 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 8,4 tys. ton, sprzedaż również 8,4 tys. tys. ton.

Ze sprawozdania rocznego wynika, że udział Bogdanki w rynku węgla kamiennego w Polsce wynosi 16,5 proc., a w rynku węgla energetycznego - 21,7 proc. Natomiast udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce sięgnął 27,1 proc.

Prezes LW Bogdanka Kasjan Wyligała napisał w raporcie, że w związku z zapotrzebowaniem na węgiel spowodowanym rosyjską agresją na Ukrainę, spółka w I półroczu 2022 r. zrealizowała plan produkcji na poziomie wyższym o ok. 7 proc. w stosunku do przyjętych założeń.

"Niestety, w drugim półroczu w ścianie 3/VII/385 uruchomionej 31.08.2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Spowodowało to konieczność aktualizacji celu produkcyjnego do poziomu 8,3 mln ton węgla handlowego" - wyjaśnił prezes.

Poinformował, że w pierwszej połowie br. ma zostać opublikowana nowa strategia Bogdanki. "Zgodnie z naszymi założeniami, kopalnia ma stać się holdingiem, którego zakres zainteresowań będzie się rozszerzał. Poszukiwanie innych obszarów działalności wynikać będzie z wyjątkowego znaczenia roku 2049, kiedy w Polsce planowane jest zakończenie wydobycia węgla kamiennego" - wskazał prezes.

Podkreślił, że w związku ze spodziewanym już od początku lat 30. stopniowym spadkiem wydobycia, spółka planuje taką dywersyfikację przychodów, aby powstającą lukę w przychodach wypełnić innymi źródłami. "Nadal jednak naszą podstawową działalnością - pierwszym i najważniejszym filarem - będzie węgiel kamienny. Po stronie przychodowej będzie to najważniejszy składnik przez co najmniej 10 lat" - zagwarantował Wyligała.

Jak przekazał, drugi filar przedstawiony w aktualizacji strategii zostanie rozpoznany na bazie analiz, jakie surowce będą długoterminowo potrzebne gospodarce polskiej i europejskiej. "Być może będą to metale ziem rzadkich, ale nie zamykamy się na żaden surowiec" - poinformował prezes spółki.

Według niego ten rok będzie przełomowy dla przyszłości Bogdanki i polskiej energetyki. Przypomniał, że trwa proces w wyniku którego Bogdanka zostanie wydzielona z Grupy Kapitałowej Enea poprzez sprzedaż akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin informował niedawno, że w lipcu br. rząd planuje finalizację procesu przejęcia spółki LW Bogdanka przez Skarb Państwa. "Jesteśmy w tej chwili na ostatniej prostej. Jest decyzja rządu w tej sprawie, prowadzimy odpowiednie analizy, wyceny. W lipcu powinniśmy finalizować ten proces. Skarb Państwa wzbogaci się o nową spółkę, (...) dzisiaj wydobywającą węgiel, ale w przyszłości planujemy, będzie to spółka, która będzie sięgała po inne surowce, po inne złoża" - powiedział Sasin.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Bogdanka to spółka akcyjna notowana na GPW; prawie 65 proc. jej akcji ma kontrolowana przez Skarb Państwa Enea.

