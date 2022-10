M. Ast (PiS): za tydzień procedowanie ustaw, które zabezpieczą samorządy przed wzrostem cen energii

W przyszłym tygodniu będą procedowane projekty ustaw, które zabezpieczą samorządy przed wzrostem cen energii - zapowiedział w poniedziałek poseł PiS Marek Ast. Ocenił też, że piątkowe protesty samorządowców były "wbrew interesowi obywateli" i apelował do prezydentów dużych miast, "żeby się opamiętali".

Ast zapytany w Polskim Radiu 24, w jakim punkcie samorządowcy, którzy protestują i rząd spotkają się razem, podkreślił, że rząd robi bardzo wiele, aby zwiększać dochody samorządów oraz je zabezpieczyć przed wzrostem cen energii.

"Dochody samorządów są rekordowe, a nadwyżka w tym roku to 20 miliardów złotych, a mimo to rząd oferuje kolejne formy pomocy. W tej chwili do samorządów ma trafić w 3 transzach ponad 13,7 miliarda złotych na dowolne wydatki" - poinformował poseł. Jego zdaniem, "trafiają do samorządów rekordowy środki na inwestycje w ramach programu inwestycji strategicznych".

Marek Ast, który jest szefem sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz wiceszefem Komisji Ustawodawczej zapowiedział, że "w przyszłym tygodniu będą procedowane ustawy, które zabezpieczą też samorządy przed wzrostem cen energii (20 października - przyp. PAP)". "Czyli tutaj rząd robi naprawdę bardzo wiele" - mówił poseł.

Według niego, "apel do samorządów, aby pośredniczyły pomiędzy państwem i firmami w sprzedaży węgla, co też jest absolutnie ważne, spotkał się z pozytywnym odzewem; no głównie małych samorządów". "Natomiast w dużych samorządach, często są politycy, nie samorządowcy, ludzie, którzy zostali przez Koalicję Obywatelską rzuceni na ten front i tam walczą dalej z Prawem i Sprawiedliwością. I tego przejawem był właśnie ten protest piątkowy" - powiedział Ast.

"Ale to wszystko jest wbrew jakby interesowi mieszkańców, mieszkańcy to widzą, a wybory samorządowe już niedługo, bo przecież w 2024 roku" - przypomniał polityk.

"Więc ja raczej bym apelował do prezydentów dużych miast, żeby się opamiętali" - dodał. "Oni są po to, aby służyć mieszkańcom i samorządy są częścią państwa. Więc w sytuacji kryzysowej powinni być solidarni z polskimi obywatelami" - podkreślił Ast.

W piątek w stolicy odbył się protest samorządowców. Samorządowcy z Ruchu "Tak! Dla Polski" oraz m.in. Związku Miast Polskich zwrócili się do premiera Mateusza Morawieckiego z petycją o pilną interwencję, która pozwoli rozpocząć proces stabilizacji sytuacji na rynku energii elektrycznej.

Analogiczną petycję protestujący samorządowcy skierowali też do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. "Sytuacja jest patowa i dramatyczna, dlatego jesteśmy przekonani, że wymaga ona niezwłocznej interwencji i drobiazgowej kontroli, która pozwoli wykluczyć potencjalnie patologiczne działania spółek, bezpośrednio szkodzące mieszkańcom naszych miast" - zaznaczono w petycjach, które zawarto w informacji przekazanej PAP przez Ruch Samorządowy "Tak! Dla Polski".

Pod petycjami podpisali się: Prezes Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski", prezydent Sopotu Jacek Karnowski, prezes Związku Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, prezes zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz prezes Związku Powiatów Polskich, starosta bielski Andrzej Płonka.

Premier Morawiecki w opublikowanym w piątek liście do prezydentów miast i samorządowców napisał, że potrzebna jest pełna współpraca ws. bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin. "Jako rząd przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które ułatwią wszystkim samorządom wywiązywanie się z ich obowiązków ustawowych oraz umożliwią bezpośrednią pomoc mieszkańcom w zaopatrzeniu w opał na zimę. Stworzymy możliwości prawne i będziemy wspierać Państwa operacyjnie w realizacji dystrybucji węgla. Tak, by opału nie zabrakło w żadnym polskim domu" - napisał szef rządu do samorządowców.

"Chcemy, by obywatele jak najszybciej otrzymywali możliwość zakupu węgla blisko swych domów. Chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom za to, by mogły swym obywatelom za naszym pośrednictwem pomóc" - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

