M. Brzezinski na otwarciu kompleksu logistyczno-sprzętowego: Polska jest bezpieczna

Polska jest bezpieczna i zabezpieczona – powiedział w środę ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podczas otwarcia nowego kompleksu logistyczno-sprzętowego w Powidzu.

Kompleks długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu tzw. "Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex" - LTESM-C jest największym pojedynczym projektem infrastrukturalnym finansowanym przez NATO i USA w ostatnich 30 latach.

"Dzisiejsza ceremonia uzupełnia ostatnią, podczas której nastąpiło otwarcie garnizonu sił USA w Polsce, który wspiera pierwszą stałą obecność wojska amerykańskich w Polsce" - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych.

"Nasze wspólne wysiłki napełniają treścią porozumienie o wzmocnionej współpracy obronnej, wzmacniając NATO, Polskę, USA i zdolności obronne tych krajów" - powiedział.

W magazynach przechowywanych będzie kilka tysięcy egzemplarzy sprzętu i wyposażenia wojskowego m.in. czołgi, bojowe wozy piechoty, artyleria i wozy zabezpieczenia technicznego.

"Pamiętajmy, że ten obiekt jest największa inwestycją infrastrukturalną NATO w ciągu ostatnich 30 lat. To jest prawdziwy przełom, to jest moment historyczny. To sygnał, że Polska jest bezpieczna i zabezpieczona" -podkreślił ambasador Brzezinski.

Kompleks LTESM-C uzupełnia powstający - również w Powidzu - amunicyjny kompleks magazynowy MSA (Munition Storage Area).

Obydwie inwestycje są częścią planu rozbudowy infrastruktury w Powidzu - jest to efekt z podpisanej w 2020 r. dwustronnej polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy obronnej - EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement).

