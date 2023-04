M. Dworczyk: powstanie połączenie Warszawa-Lwów na europejskim torze

Powstanie połączenie osobowe na europejskim torze Warszawa-Lwów. W środę polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wicepremier Ukrainy Oleksander Kubrakov odbyli pierwszy przejazd po europejskiej szerokości torze do Rawy Ruskiej - przekazał w czwartek minister w KPRM Michał Dworczyk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Minister Dworczyk do wpisu na Twitterze informującego o wspólnym wczorajszym przejeździe polskiego ministra i wicepremiera Ukrainy poinformował we wpisie na Twitterze. Jak dodał "strona ukraińska odbuduje wkrótce tor do Lwowa".

W środę w Warszawie przebywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który m.in. rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Natomiast wicepremier Kubrakov i minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisali memorandum o współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl