M. Horała: dla PO lotnisko w Berlinie jest ważniejsze niż CPK

Dla Platformy Obywatelskiej Lufthansa jest ważniejsza niż LOT, lotnisko w Berlinie ważniejsze niż CPK, a opinia Niemiec ważniejsza niż polski interes - ocenił we wtorek pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, komentując wywiad wiceprzewodniczącej PO Izabeli Leszczyny dla "Pulsu Biznesu".

We wtorkowym wywiadzie dla "Pulsu Biznesu" posłanka KO Izabela Leszczyna powiedziała, że nie ma żadnych dowodów na to, że Centralny Port Komunikacyjny przyniesie państwu czy obywatelom jakikolwiek zysk. Podkreśliła, że KO nie będzie siłą zabierać ludziom ich własności, żeby zbudować Centralny Port Komunikacyjny. Pytana, czy to oznacza koniec projektu CPK po wygranych przez Koalicję Obywatelską wyborach, odpowiedziała: "absolutnie tak".

Horała, komentując we wtorek na Twitterze (X) słowa Leszczyny, ocenił, że program Platformy to lekka modyfikacja programu Krzysztofa Kononowicza - "nie będzie niczego, na co nie zgodzą się Niemcy".

"Lufthansa ważniejsza niż LOT, lotnisko w Berlinie ważniejsze niż CPK, opinia Niemiec ważniejsza niż polski interes" - ironizował Horała.

Leszczyna zapytana w wywiadzie, czy port w Świnoujściu będzie rozbudowywany, czy KO zrezygnuje z tych planów, odparła: "nie znam tej sprawy w szczegółach, ale znając PiS, z portem w Świnoujściu może być jak z Turowem". "Trzeba rozmawiać, szukać kompromisu, pomyśleć o innych, może wydać więcej pieniędzy i spełnić dodatkowe normy, bo środowisko jest ważne. Tak należy prowadzić inwestycje. PiS nie chce rozmawiać, zawsze idzie na starcie" - oceniła posłanka KO.

Podkreśliła też, że po wygranych przez Koalicję Obywatelską wyborach trzeba będzie dokonać przeglądu wszystkich nowych podatków i danin, które wprowadził PiS i z części na pewno zrezygnować. "Uproszczenie systemu podatkowego to między innymi likwidacja dużej liczby małych branżowych podatków. Poza obciążeniem finansowym oznaczają one zbędną biurokrację. Chcemy zmniejszyć obciążenia podatkowe, nie tylko niektóre likwidując, ale także podwyższając do 60 tys. zł kwotę wolną od podatku" - wskazała.

Zapowiedziała nową ordynację podatkową, której - jak mówiła - głównym celem będzie "odpowiednie wyważenie interesu podatnika i Skarbu Państwa". "Dzisiaj prawo jest napisane z troską tylko o Skarb Państwa, a dochodzenie praw podatnika na drodze sądowej stało się dla niego bardzo ryzykowne. Tymczasem interes podatnika jest tak samo ważny, bo to podatnicy, a szczególnie przedsiębiorcy, utrzymują państwo. Zaczniemy od Karty praw podatnika, która jest już gotowa. Stworzymy centra obsługi podatnika zamiast urzędów skarbowych, bez kontroli skarbowej, którą przeniesiemy do odrębnych urzędów. One zajmą się wyszukiwaniem prawdziwych oszustów podatkowych. Koniec z kontrolami losowymi. Nie ma powodu tak traktować przedsiębiorców. 99 proc. z nich to uczciwi podatnicy" - stwierdziła. Zadeklarowała, że KO nie będzie wprowadzać nowych podatków.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha, ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

