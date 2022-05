Müller: będziemy szukać rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen

Będziemy szukać rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller pytany o rosnące ceny paliw. Dodał, że gdyby nie tarcza antyinflacyjna, to cena paliw byłaby jeszcze wyższa.

Pytany w programie "Tłit" portalu wp.pl o drożejące paliwa na stacjach paliw i widmo 8 zł za litr benzyny, rzecznik rządu zaznaczył, że gdyby nie tarcza antyinflacyjna, to ta cena byłaby jeszcze wyższa.

Piotr Müller dodał, że wzrosty cen surowców energetycznych, w tym ropy i gazu wynikają z działań Rosji. "Wojna w Ukrainie spowoduje kolejne wzrosty" - wskazał. "W innych krajach również paliwo drożej" - dodał.

"Będziemy szukać rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen" - podkreślił rzecznik rządu.

Rzecznik rządu był pytany także o to, czy zostanie przedłużone obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej.

"Jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną, to chcemy zasadniczo przedłużyć te punkty. Natomiast, analizujemy jeszcze każdy punkt po punkcie w tej ustawie, bo zawsze chcemy celować te środki finansowe w te miejsca, gdzie tarcza antyinflacyjna jest najbardziej potrzebna" - tłumaczył Müller. Podkreślił, że "są to miliardy złotych, które nie trafiają do budżetu państwa ze względu na obniżone podatki". Jak dodał, "działania te muszą być celowane w odpowiedni sposób".

"Możemy zadeklarować, że większość z tych instrumentów zostanie przedłużona" - powiedział rzecznik rządu. Przypomniał, że na tę chwilę tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca lipca.

Müller odniósł się także do przyjętego przez rząd projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Zdecydowaliśmy się na pomoc systemową. Cztery raty wakacji kredytowych w tym roku i w przyszłym. To jest ulga, która może sięgać nawet w tych najbliższych dwóch latach łącznie ok. 20 tys. zł. To jest dobra informacja dla tych, którzy tego potrzebują" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany o wypłatę emerytom i rencistom tzw. 14. emerytury, Müller ocenił, że jest to dla nich "bardzo ważna pomoc w trudnej sytuacji inflacyjnej". "Nie wyobrażam sobie, by najmniej zarabiającym emerytom w tej chwili odebrać tę emeryturę, gdy koszyk produktowy dla tych osób jest zdecydowanie skupiony wokół towarów pierwszej potrzeby" - podkreślił.

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br., obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

