Müller: blisko 6 mln zł z rządowego funduszu na drogi w powiecie bytowskim

Blisko 6 mln zł trafi z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje drogowe w powiecie bytowskim (woj. pomorskie) - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej, zorganizowanej w miejscowości Trzebielino, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

"Blisko 6 mln zł, które bezpośrednio trafią na inwestycje gminne, inwestycje powiatowe jeżeli chodzi o drogi" - wskazał Müller. "Powiat bytowski jest powiatem bardzo dużym, w związku z tym też długość dróg w powiecie bytowskim jest bardzo duża, i tym bardziej dlatego potrzebne są środki finansowe z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i one dzisiaj trafiają do dziewięciu gmin" - dodał.

Jak mówił, są to nie pierwsze środki finansowe, które trafiają do powiatu bytowskiego i do gmin tego regionu; przyznane właśnie dofinansowanie pochodzi z kolejnej już edycji rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rzecznik przypomniał, że celem funduszu jest wspieranie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych, aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.

