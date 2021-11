Müller: chcemy przedstawić pakiet rozwiązań fiskalnych w tym miesiącu

Chcemy przedstawić pakiet rozwiązań fiskalnych, finansowych; będzie to na pewno w tym miesiącu - powiedział w czwartek w Budapeszcie rzecznik rządu Piotr Müller. Ma to być projekt rządowy; rozwiązania w nim zawarte będą się wiązały z pewnymi kosztami - dodał.

Rzecznik rządu został w Budapeszcie zapytany przez dziennikarzy o tzw. pakiet antyinflacyjny.

"Jeżeli chodzi o szczegóły, to po zakończeniu prac chcielibyśmy to przedstawić w sposób kompleksowy" - powiedział dziennikarzom Müller.

Jak wskazał, problem inflacji "jest problemem wieloaspektowym". "Z jednej strony jest to kwestia związana z kryzysem gospodarczym na całym świecie wywołanym koronawirusem i pewnym odmrożeniem gospodarki, a tym samym bardzo dużego popytu na wiele towarów na całym świecie, co powoduje, że ceny rosną" - tłumaczył.

Zauważył, że nie jest to problem tylko Polski. "Niemcy od '93 roku borykają się teraz z największą inflacją, Hiszpania od '97 roku. Inne kraje Europy również te problemy mają" - wskazał. "Pakiet rozwiązań fiskalnych, finansowych chcemy przedstawić - to będzie na pewno w tym miesiącu. W związku z tym o jego kształcie chciałbym poinformować, gdy faktycznie te prace będą zakończone" - powiedział Müller.

Przekazał, że będzie to projekt rządowy. "Jeżeli będzie to przedstawiane, to będzie projekt rządowy. Z rekomendacją rządu i rozwiązaniami finansowanymi, które oczywiście przez rząd będą akceptowane. Bo te rozwiązania oczywiście będą wiązały się z pewnymi kosztami" - wyjaśnił.

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost inflacji w Polsce sięgnął w październiku 6,8 proc.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 pkt. bazowych, do 1,25 proc. Stopa lombardowa wzrosła o 75 pkt. bazowych, do 1,75 proc. Stopa depozytowa została podniesiona również o 75 pkt bazowych i wynosi 0,75 proc. Stopa redyskonta weksli została ustalona na 1,3 proc., a stopa dyskonta weksli na 1,35 proc.

To druga podwyżka stóp procentowych. W październiku RPP podniosła główną stopę - referencyjną - o 40 pkt bazowych, z 0,1 proc. Stopa lombardowa została podniesiona o 50 pkt bazowych, z 0,5 proc. Stopa redyskontowa weksli została ustalona na 0,51 proc. a stopa dyskontowa weksli - na 0,52 proc. (obie zostały podniesione o 40 pkt bazowych).

