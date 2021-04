Müller: część pomocy z Tarczy będzie kontynuowana, ale to zależy od obostrzeń

Część pomocy z Tarczy będzie kontynuowana, ale to zależy od obostrzeń - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że tym, którzy nie będą mogli funkcjonować, będzie proponowana pomoc na czas obowiązywania ograniczeń.

Jak zaznaczył rzecznik rządu, propocjonalnie do zakresu obostrzeń część środków z dotychczasowej pomocy może być utrzymana. Dodał, że część tych narzędzi (z Tarczy - PAP) miała charakter wielomiesięczny, jak np. instrumenty płynnościowe.

"Liczymy na to, że większość podmiotów będzie mogła stopniowo wracać do swojego funkcjonowania sprzed epidemii, natomiast tym, którzy nie będą mogli funkcjonować, będziemy proponować takie narzędzia, które pozwolą im przejść przez okres, do którego obowiązują obostrzenia" - powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu przypomniał, że do gospodarki trafiło ponad 208 mld zł wsparcia. Dodał, że w najbliższą środę będą komunikowane decyzje dotyczące obostrzeń.

