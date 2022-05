Müller: deficyt budżetu państwa w 2021 r. wyniósł 26,4 mld zł, czyli 65,1 proc. zaplanowanej kwoty

Dochody budżetu w 2021 r. wyniosły 494,8 mld zł, wydatki 521,2 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa wyniósł 65,1 proc. zaplanowanej kwoty, czyli wyniósł 26,4 mld zł – powiedział we wtorek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

"Rząd przyjął uchwałę w sprawie wykonania budżetu za rok 2021 i w sprawie zamknięcia rachunków budżetu za rok 2021. I tak budżet państwa w zeszłym roku wyniósł po stronie dochodów 494,8 mld zł, wydatki wyniosły 521,2 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa był niższy niż w znowelizowanej ustawie budżetowej i wyniósł 65,1 proc. zaplanowanego deficytu budżetu państwa - wyniósł 26,4 mld zł w stosunku do 40,5 mld zł zaplanowanego deficytu w 2021 r." - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Piotr Müller.

Przypomniał, że w 2021 r. rząd kontynuował działania w sprawie wsparcia przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią Covid-19 i trudnościami gospodarczymi, jakie zostały przez nią wywołane.

"Te działania w roku 2021 pozwoliły na to, aby poziom bezrobocia był niższy niż zaplanowany w projekcie budżetu. Zgodnie z projektem szacowaliśmy, że na koniec 2021 r. poziom bezrobocia rejestrowanego wyniesie ok. 6 proc. Ostatecznie dzięki działaniom pomocowym w ramach tarcz bezrobocie spadło do 5,4 proc." - powiedział Piotr Müller.

Dodał, że na rok 2021 zakładany był wzrost PKB na poziomie 4,9 proc., a "ostatecznie wyniósł 5,9 proc.".

"Więc rok 2021 został w ten sposób zamknięty. Rok 2022 jest rokiem pełnym wyzwań, ale informacje co do ewentualnej nowelizacji budżetu państwa będziemy przedstawiać w dalszym terminie" - dodał Müller.

