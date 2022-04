Müller: Inflacja najwyższa w historii. To globalny problem

Inflacja niestety faktycznie jest wysoka, ale przecież nie tylko w Polsce. W całej europejskiej strefie euro to najwyższa inflacja w historii, mówimy o globalnym problemie - powiedział w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Putinflacja jest generowana nie od momentu generowania wojny, ale od momentu kiedy decyzja o wybuchu wojny zapadła - powiedział Piotr Müller.

Ona zapadła co najmniej rok temu, kiedy na początku zeszłego roku Władimir Putin realizował swoją politykę cenową, szantażu cenowego dotyczącego gazu i innych nośników energii - dodał.

Inflacja niestety faktycznie jest wysoka, ale ma ona dwa czynniki - jeden związany z przerwami w dostawach, łańcuchami dostaw, który był wywołany po Covidzie. Drugi to kwestie wywołane cenami energii, gazu, ropy - zaznaczył.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rok do roku o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 2,0 proc.

Rzecznik rządu został zapytany na briefingu prasowym o rosnącą inflację w Polsce i o to, czy nie stawia ona pod znakiem zapytania całej polityki prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

"Putinflacja jest generowana nie od momentu generowania wojny, ale od momentu kiedy decyzja o wybuchu wojny zapadła. A ona zapadła co najmniej rok temu, kiedy na początku zeszłego roku Władimir Putin realizował swoją politykę cenową, szantażu cenowego dotyczącego gazu i innych nośników energii" - powiedział rzecznik rządu. Dodał, że przedstawiciele Polski mówili już o tym jesienią zeszłego roku, gdy ostrzegali "inne państwa przed tym, że ten szantaż energetyczny będzie w przyszłości służył zbrojeniu się Putina".

Stwierdził, że "inflacja niestety faktycznie jest wysoka", ale ma ona dwa czynniki, z których "jeden jest związany z przerwami w dostawach, łańcuchami dostaw, który był wywołany po Covidzie".

"Drugi najważniejszy czynnik, to kwestie wywołane cenami energii, gazu, ropy. Inflacja jest wysoka przecież nie tylko w Polsce. Jeżeli ktoś stawia taką tezę, niech zobaczy całą europejską strefę euro, tam (jest) najwyższa inflacja w historii strefy euro. W związku z tym mówimy o globalnym problemie" - powiedział Müller.

Dodał, że nie można stać biernie wobec tego problemu i dlatego już wcześniej zaproponowano tarczę antyinflacyjną. "Szacujemy że ona ścięła szczyt inflacji o około półtora punkta procentowego do dwóch" - powiedział. Dodał, że "idzie dalszy ruch w ramach tarczy antyputinowskiej, czyli obniżenie podatków tak, aby skutki inflacji, odczuwanie jej, było mniejsze poprzez mniejsze podatki".

"Jednocześnie ryzykiem jest podejmowanie działań zbyt daleko idących w niektórych obszarach, bo mogą one powodować spiralę inflacyjną - dlatego putininflacja jest taka ciężka i trudna. Bo działania, które można podejmować w tym zakresie, mogą ją przypadkowo napędzić" - powiedział.

Stwierdził, że z inflacją trzeba więc postępować "w wyważony sposób, łączyć politykę fiskalną, regulacyjną, monetarną - wszystkie aspekty, w których można dorobić".

"Z jednej strony takie instrumenty ma rząd, z drugiej - NBP. Ale pamiętajmy, że gdy NBP podwyższa stopy procentowe, to z drugiej strony słyszymy głosy, że to źle. To jest właśnie problem i trud regulowania tego w taki sposób, aby z jednej strony gasić inflację, a z drugiej - starać się, by była odczuwalnie mniejsza, w szczególności w obszarach, które dotykają zwykłych rodzin" - podkreślił Müller.

