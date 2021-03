Müller: jeśli obostrzenia będą dalej przedłużane, tarcza branżowa będzie również przedłużana

Jeżeli obostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną będą dalej przedłużane, tarcza branżowa będzie również przedłużana - powiedział w poniedziałek podczas briefingu dla mediów rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller powiedział, że do tej pory w ramach rządowego wsparcia dla firm przekazano przedsiębiorcom blisko 200 mld zł. "Tylko w tym roku na pomoc pracownikom polskich firm przeznaczyliśmy ponad 24 mld zł" - dodał.

Podkreślił również, że zmieniono zasady dotyczące umarzania środków z tarczy finansowej 1.0, "a co za tym idzie, dodatkowe kilka miliardów trafi do przedsiębiorców, bo będą mieli pełne umorzenie subwencji. To ok. 7 mld zł" - powiedział.

Müller zapowiedział również przedłużenie tarczy branżowej. "My stale w tym zakresie przedłużamy działania tam, gdzie jest to potrzebne, oczywiście jeśli obostrzenia dalej będą przedłużane, tarcza branżowa również będzie przedłużana" - dodał.

