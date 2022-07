Müller: jesteśmy gotowi przedłużyć Tarczę Antyinflacyjną

Rząd jest gotów na dalsze przedłużanie Tarczy Antyinflacyjnej - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że przedłużenie działania tarczy będzie uzależnione od wysokości inflacji.

"Jeżeli chodzi o kwestie związane z przedłużeniem Tarczy Antyinflacyjnej, to oczywiście tak jak zapowiadaliśmy to wcześniej, jesteśmy gotowi na to, aby przedłużyć te działania osłonowe w dłuższym okresie, ponieważ uzależnialiśmy dalsze przedłużanie działań od tego, jak będzie wysoka inflacja" - powiedział rzecznik.

Wyjaśnił, że jeżeli inflacja będzie się utrzymywać na poziomie takim jak obecnie, to rząd będzie gotów, aby obniżki podatków w wielu miejscach przedłużyć.

Müller wyjaśnił, że większość czynników zwiększających inflację leży poza granicami naszego kraju.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl