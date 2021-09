Müller: jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny

Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

Rzecznik rządu pytany był podczas czwartkowej konferencji prasowej o to, czy w Polskim Ładzie jest propozycja, by duże rodziny, rodzice, którzy wychowują czworo i więcej dzieci, nie płacili podatku PIT.

"W tej chwili trwają prace parlamentarne nad rozwiązaniami podatkowymi, które zostały zaprezentowane przez rząd" - powiedział Müller. Przypomniał, że w efekcie 18 mln osób zyska na reformie, dla 90 proc. osób będzie ona korzystna, bądź neutralna, a 16,5 mld złotych zostanie w kieszeniach Polaków.

"Faktycznie w tej chwili w parlamencie trwają prace nad tą ustawą i tam rozważany różnego rodzaju korekty (...), dotyczące tak naprawdę zostawienia jeszcze większych środków finansowych dla obywateli. Jedną z dyskusji, która się w tej chwili toczy jest kwestia poprawki wspierającej polskie rodziny. My jesteśmy na to otwarci" - powiedział.

Dodał, że nie chciałby wyprzedzać prac parlamentarnych, ponieważ to kwestie, które odbywają się w Sejmie. "Natomiast chcę zwrócić uwagę, że faktycznie mamy pakiet kilku rozwiązań, o które parlamentarzyści PiS, klubu parlamentarnego wnoszą i które są poważnie rozważane" - powiedział rzecznik rządu.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Fundamentami Polskiego Ładu są: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl