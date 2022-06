Müller: KPO nie zawiera szkodliwych rozwiązań w obszarach podatkowych i opłat

KPO nie zawiera szkodliwych rozwiązań w obszarach podatkowych i opłat, one są regulowane w szczegółach na poziomie ustaw i mogą być odpowiednio dostosowywane i kompensowane - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Lider Solidarnej Polski, szef MS Zbigniew Ziobro podczas sobotniej konferencji prasowej oświadczył, że ostateczna treść "kamieni milowych" uzgodnionych z Brukselą nie była przedmiotem ustaleń ani rządowych, ani politycznych z Solidarną Polską. Ponadto ugrupowanie nie wszystkie "kamienie milowe" jest w stanie poprzeć, np. opodatkowania używania aut spalinowych.

Do zarzutów Solidarnej Polski odniósł się w rozmowie z PAP rzecznik rządu.

"Krajowy Plan Odbudowy to miliardy złotych, które są przeznaczone na ogromne inwestycje. To szereg nowych dróg, połączeń kolejowych. To wsparcie budowy żłobków, wsparcie dla polskiego rolnictwa, czy przetwórstwa" - zaznaczył Müller.

Podkreślił jednocześnie, że "KPO nie zawiera szkodliwych rozwiązań w obszarach podatkowych i opłat".

"One są regulowane w szczegółach na poziomie ustaw i mogą być odpowiednio dostosowywane i kompensowane. Tłumaczyliśmy już bezpodstawne zarzuty opozycji w tym zakresie. Być może z tego powodu u niektórych przedstawicieli Solidarnej Polski doszło do błędnego zrozumienia niektórych zapisów KPO" - powiedział.

"Podkreślam, że szczegóły ich realizacji ustalane są w projektach ustaw, które będą przedmiotem prac Rady Ministrów" - dodał Müller.

W KPO, czyli dokumencie opisującym sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. KE zastrzega, że wypłata pieniędzy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych, które były przedmiotem negocjacji z Brukselą.

