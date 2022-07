Müller: Mateusz Berger został pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej (aktualizacja)

Mateusz Berger został pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

"Wakat pana Piotra Naimskiego został wczoraj uzupełniony przez pana Mateusza Bargera. Jest już powołany pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej" - powiedział. (..)

Dodał, że obsadzono wakat, który pozostał po ministrze Piotrze Naimskim po to, by - jak wyjaśnił - realizować wymogi, które wynikają z ustawy o zarządzaniu krytyczną infrastrukturą energetyczną. "Te działania będzie podejmował pan minister Berger" - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

