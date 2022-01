Müller: na najbliższe posiedzenie Sejmu przygotowujemy pakiet rozwiązań ws. taryf na gaz

Na najbliższe posiedzenie Sejmu przygotowujemy pakiet rozwiązań ws. taryf na gaz - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że chodzi m.in. o automatyzację procesu przechodzenia z taryfy biznesowej na indywidualną.

Müller zapytany w Programie 1 Polskiego Radia, co mają zrobić mieszkańcy domów komunalnych, którym podwyżki cen gazu naliczono komercyjnie.

"Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, które mają klientów indywidualnych, mogą korzystać z taryf indywidualnych i wiele tych podmiotów jesienią zmieniło te taryfy z biznesowych na indywidualne, więc nadal mogą to zrobić" - powiedział rzecznik rządu.

"Widzimy to, że część spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot tego nie zrobiła - w związku z tym przygotowujemy na najbliższe posiedzenie Sejmu (które planowane jest na 12-13 stycznia - PAP) pakiet dotyczący różnych rozwiązań administracyjnych, wsparcia osób, które mają trudną sytuację energetyczną" - powiedział.

Dodał, że jednym z pomysłów jest "pewna automatyzacja tego procesu, ponieważ być może część osób tego nie wiedziało, nie wie, natomiast aktualne przepisy prawa pozwalają na to, aby szybko przejść na taką taryfę indywidualną". "Urząd Regulacji Energetyki mówi wprost, że jeżeli by tak nie było, to dane podmioty dostarczające gaz po prostu łamałyby prawo nie korzystając z taryfy indywidualne" - stwierdził rzecznik rządu.

We wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że przygotowane zostało rozwiązanie ustawowe, zakładające, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe będą w całości objęte taryfami na gaz, a lokale użytkowe będą z nich wyłączane.

Według niego, nowe rozwiązanie powinno zostać przyjęte na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, a przepisy mają obowiązywać wstecznie, od 1 stycznia. Sasin stwierdził w TVP Info, że "to spowoduje, że Polacy będą bezpieczni, a skala podwyżek cen gazu będzie daleka od rynkowej, będzie na poziomie 50 proc., tak jak dla wszystkich gospodarstw domowych".

W grudniu Urząd Regulacji Energetyki podał, że w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Media donoszą jednak, że podwyżki cen gazu dla odbiorców sięgają nawet kilkuset procent. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i również części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze).

