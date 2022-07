Müller o inflacji: to obecnie najważniejsze wyzwanie dla rządu, ale trudno powiedzieć, kiedy minie jej szczyt

Walka z inflacją i drożyzną to obecnie najważniejsze wyzwanie dla rządu; ale nikt nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi; kiedy może być szczyt inflacji - analitycy wskazują, że może to być trzeci kwartał; tego byśmy sobie życzyli - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller w TVP 1 pytany o problem inflacji i drożyzny odparł, że jest to obecnie najważniejsze wyzwanie dla rządu. Jak zaznaczył, za problemy odpowiada przede wszystkim sytuacja na rynku energii i w mniejszym stopniu na rynku żywnościowym.

Rzecznik rządu podkreślił, że trudno ocenić, kiedy nastąpi szczyt wzrostu inflacji. "Analitycy wskazują na to, że możliwe, że faktycznie od czwartego kwartału już nie będzie wzrostu inflacji, tylko że ten trzeci kwartał będzie górką - życzylibyśmy sobie, żeby inflacja potem spadała" - dodał. "Jednoznacznej odpowiedzi, jak myślę, nikt nie jest w stanie dzisiaj znaleźć" - podkreślił.

Müller zwrócił również uwagę na kwestię tarcz finansowych uruchomionych w trakcie pandemii COVID-19. "Uratowaliśmy polskie miejsca pracy i przedsiębiorców, właśnie poprzez pomoc rządową. Co teraz się okazuje? Mamy najniższe bezrobocie w historii państwa polskiego. Pamiętajmy, że jeszcze kilkanaście lat temu bezrobocie było zmorą. Po tak trudnym czasie to jest jednak naprawdę ważne osiągnięcie" - podkreślił.

