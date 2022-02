Müller o możliwości zawieszenia połączeń LOT-u z Ukrainą: takiej decyzji nie ma

Takiej decyzji nie ma, liczymy na to, że to nie będzie potrzebne - stwierdził we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał jednak, że nie wyklucza, iż taka decyzja będzie w "odpowiednim momencie" podjęta.

Rzecznik rządu pytany we wtorek o możliwość zawieszenia przez LOT połączeń z Ukrainą wskazał: "Takiej decyzji nie ma, liczymy na to, że to nie będzie potrzebne".

Müller zastrzegł, że mówi "o stanie sprzed chwili". "Nie wykluczam, że taka decyzja będzie w odpowiednim momencie podjęta" - wskazał. Przyznał, że sytuacja jest "dynamiczna", w każdej chwili mogą takie decyzje zapaść.

"Ale też nie chcemy podejmować decyzji za daleko idących, bo to też jest jednym z celów Rosji, aby tego typu działania prowokować" - zauważył rzecznik rządu.

W poniedziałek o zaprzestaniu do odwołania lotów nad terytorium Ukrainy "w związku z napiętą sytuacją" poinformowały Norweskie linie lotnicze Norwegian. Samoloty tego przewoźnika polecą innymi, bezpieczniejszymi, trasami. Norwegian nie obsługuje bezpośrednich połączeń z Ukrainą, ale część lotów ze Skandynawii do Turcji czy na Węgry odbywało się nad zachodnią częścią Ukrainy.

Wcześniej holenderskie linie lotnicze KLM wstrzymały loty na Ukrainę, a brytyjskie British Airways postanowiły unikać lotów w ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy na swoim terytorium przy granicy z Ukrainą, a także na Białorusi. Kraje zachodnie są nadzwyczaj zaniepokojone koncentracją wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i ostrzegają Moskwę przed skutkami ewentualnej agresji wobec tego kraju. Rosja twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO "gwarancji" o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofania jego infrastruktury "od swoich granic".

