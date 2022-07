Müller o porozumieniu UE ws. gazu: Polska i inne kraje były przeciwne odgórnie narzuconej redukcji

Polska i inne kraje, z którymi budowaliśmy sojusz, były przeciwne odgórnym obowiązującym dla wszystkich państw celom redukcyjnym - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller pytany, co oznacza dla Polski przyjęte przez UE porozumienie o ograniczeniu zapotrzebowania na gaz.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli we wtorek porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz. Zakłada ono dobrowolne ograniczenie popytu na ten surowiec o 15 proc. przed zimą i w okresie zimowym.

"Od samego początku Polska oraz inne kraje, z którymi budowaliśmy pewnego rodzaju sojusz, były przeciwne odgórnym obowiązującym dla wszystkich państw celom redukcyjnym. Liczymy, że to zostało zrealizowane. Taki był też projekt dzisiaj rano. To też pani minister Moskwa mówiła. Krótko mówiąc: polskie państwo nie było, zgodnie z tym projektem, zobligowane do automatycznej redukcji ilości zużytego gazu" - powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Dodał, że dla polskich władz najważniejsze jest zapewnienie polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

"To wynika i z przepisów krajowych, ale wynika i pozwala również działać w odpowiedni sposób z traktatów unijnych. Tam jest klauzula bezpieczeństwa narodowego, tego elementarnego. Jest też przepisem, który wyłącza stosowanie wielu innych przepisów" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że "Polska pod tym kątem będzie mogła podejmować decyzje w taki sposób, aby swoje bezpieczeństwo zapewnić, ale oczywiście, jeżeli będzie potrzeba podejmowania jakichś działań wspierających inne państwa członkowskie, jesteśmy na to otwarci". "To jest już kwestia rozmów indywidualnych" - wskazał.

"Podkreślam: priorytetem jest zabezpieczenie interesów Polski" - stwierdził Piotr Müller.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa we wtorek w Brukseli przed posiedzeniem ministerialnym mówiła, że w propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej gazu nie ma celów redukcji zużycia surowca dla Polski. "To był dla nas cel negocjacyjny" - wskazała. Oceniła, propozycja jest "neutralna dla Polski". Jak mówiła, istotne jest, by kraje UE okazały solidarność w tych niezwykle trudnych czasach.

