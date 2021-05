Müller o prognozach KE: mamy nadzieję, że przełożą się na realne wyniki gospodarcze

Komisja Europejska dokonała pewnych pozytywnych korekt, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy; prognozuje, że w 2022 r. polskie PKB wzrośnie o 5,4 proc.; mamy nadzieję, że to przełoży się na realne wyniki gospodarcze - mówił rzecznik rządu Piotr Müller.

W środę Komisja Europejska opublikowała nowe prognozy gospodarcze dla krajów Unii Europejskiej, w tym także dla Polski.

Bruksela spodziewa się, że w tym roku PKB Polski wzrośnie o 4 proc., a w przyszłym - o 5,4 proc.

Müller podczas czwartkowej konferencji prasowej stwierdził, że wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorców, pracowników oraz działania osłonowe - tarcze antykryzysowe i tarcza finansowa przynoszą konkretne efekty.

Odnosząc się do prognozy KE na przyszły rok rzecznik rządu wyraził nadzieję, że te informacje przełożą się na realne wyniki gospodarcze. "Ale to również oznacza duże zaufanie, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, polskie rynki finansowe notowane jest również w analizach zagranicznych" - mówił.

Dodał, że prognozy dla Polski na lata 2021 i 2022 są wyższe od projekcji z lutego br. odpowiednio o 0,9 pkt proc. i 0,3 pkt proc.

"Na oczekiwaną przez KE poprawę dynamiki aktywności gospodarczej ma wpływ również informacja dotycząca środków europejskich, czyli pozytywna informacja dotycząca możliwej absorpcji środków unijnych z nowej perspektywy budżetowej" - powiedział.

Müller zwrócił też uwagę na prognozy Komisji dotyczące bezrobocia, które - jak mówił - ma być nadal najniższe w całej UE i wyniesie ok. 3,5 proc.

"Również w zakresie dobrych wyników gospodarczych warto wspomnieć o wynikach w zakresie przemysłu. Tutaj również Polska rok do roku, patrząc na marzec, wykazała wzrost produkcji przemysłowej o 16,3 proc." - mówił.

Dodał, że te dane, które przekazała KE "pozytywnie nastrajają" rynki gospodarcze oraz polskich przedsiębiorców. "Pokazuje to również, że polski sektor przemysłowy dobrze sobie poradził, jeśli chodzi o ten trudny okres epidemii. Liczymy na to, że łagodzące się teraz obostrzenia spowodują, że kolejne dobre informacje z pozostałych części sektora gospodarczego będą do nas przychodziły" - powiedział Müller.

W opublikowanych w środę prognozach Komisji Europejskiej czytamy, że inflacja w Polsce w 2021 r. ma wynieść 3,5 proc., a w kolejnym roku powinna spaść do 2,9 proc.

Bruksela spodziewa się także spadku bezrobocia w Polsce do 3,5 proc. w roku bieżącym. Ma to być najniższy poziom w całej Unii Europejskiej. W 2022 r. stopa bezrobocia ma się obniżyć do 3,3 proc., co także ma być najniższym poziomem w UE.

