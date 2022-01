Müller: od wtorku wchodzi w życie antyinflacyjna obniżka podatków

We wtorek wchodzi w życie przepisy nowej odsłony tarczy antyinflacyjnej rządu - przypomniał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, rząd decyduje się na obniżkę podatków, by ceny benzyny i innych towarów zmalały.

"Państwo rezygnuje z części danin po to, aby ograniczyć działania inflacyjne" - stwierdził Müller. Jak mówił, w życie wejdą m. in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co - jak podkreślił - oznacza kilkadziesiąt groszy na litrze. To również obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, to również obniżenie VAT na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło do 5 proc. i na nawozy do zera - mówił rzecznik rządu.

"Te wszystkie działania mają spowodować, że inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany" - zaznaczył.

Müller podkreślił, że czynnikami, które generują inflację jest polityka gazowa Rosji i polityka klimatyczna UE, która powoduje, że wzrosła cena prądu. "Przyczyny są w głównej mierze zewnętrzne, ale musimy działać wewnątrz kraju" - dodał.

Jak mówił, polski rząd podejmuje też działania na rzecz "zmiany sposobu naliczania opłat za emisję CO2" i skierował wnioski o reformę systemu, w którym "część międzynarodowych elit finansowych próbuje zarobić na spekulacji uprawnieniami do emisji, a końcowy efekt tych spekulacji przekłada się na ceny energii".

Dlatego rząd wnioskuje o zmianę w tym systemie i dalej te kwestie będziemy podnosić na forum europejskim i zachęcamy inne kraje aby je poparły - oświadczył Müller.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl