Müller: Polski Ład pozwoli na dużo szybsze odbicie gospodarcze

Trzeba wprowadzić program gospodarczy, program społeczny, który pozwoli na dużo szybsze odbicie gospodarcze w porównaniu od innych krajów unijnych – mówił w niedzielę w Kołczygłowach (Pomorskie) rzecznik rządu Piotr Müller, przedstawiając mieszkańcom założenia Polskiego Ładu.

Müller zaznaczył, że "rzeczywistość w ostatnim roku na świecie zmieniła się diametralnie" przez epidemię koronawirusa, która w jego ocenie spowodowała, że pewne schematy, dogmaty, przyzwyczajenia odeszły do lamusa.

Podkreślił, że wiele krajów na świecie jest w kryzysie gospodarczym. Polska też go przechodzi "z pewnymi perturbacjami". Przyznał, że są branże, które głęboko odczuły skutki pandemii, jednak generalnie Polska ma najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Podał, że według statystyk unijnych, bezrobocie w kraju sięga nieco ponad 3 proc., podczas gdy w Hiszpanii jest ono na poziomie 15 proc. Ponadto Polska ma zadłużenie państwa na poziomie nieprzekraczającym 60 proc. PKB, a dla porównania zadłużenie Francji sięga 100 proc. PKB.

W ocenie rzecznika rządu, do takiego wyniku Polski na tle innych krajów w dużej mierze przyczyniła się prowadzona od początku objęcia władzy przez PiS "rozsądna polityka finansów publicznych". "Mogliśmy ok. 200 mld zł przeznaczyć w ostatnim roku na pomoc polskim przedsiębiorcom" - zaznaczył.

Podkreślił przy tym, że w czasie rządów PiS "dokonano kilku ważnych ruchów programowych". Wspomniał o zmianie struktury finansów publicznych, zwracając szczególną uwagę na uszczelnienie systemu VAT-owskiego, dzięki czemu uzyskano środki m.in. na Program 500 Plus, Wyprawka 300 Plus, Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych.

"To udało się spiąć w rozsądną politykę finansów publicznych. Gdyby nie Covid-19, to sytuacja byłaby bardzo dobra" - powiedział Müller i ocenił, że skutki pandemii Polska przechodzi "w sposób dużo lepszy niż inne kraje Unii Europejskiej".

Zaznaczył, że Polski Ład ma przyspieszyć odbicie w gospodarce. "Trzeba wprowadzić program gospodarczy, program społeczny, który pozwoli na dużo szybsze odbicie gospodarcze w porównaniu do innych krajów unijnych" - mówił Müller, przybliżając główne założenia projektów składających się na Polski Ład.

Wspomniał o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwolnieniu emerytur do 2,5 tys. zł z podatku. Mówił o gwarancji państwa na wkład własny dla młodych małżeństw, które chcą wziąć kredyt na mieszkanie. Dodał, że jeśli zdecydują się oni na powiększenie rodziny o drugie i kolejne dziecko, to państwo sfinansuje część tego kredytu. Powiedział także o dodatkowych 500 zł na cele wychowawcze dla rodziców na dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Wspomniał o uproszczonej procedurze budowy domów o pow. do 70 m2.

Rzecznik rządu w niedzielę spotka się jeszcze z mieszkańcami Lęborka i Kępic w woj. pomorskim.

