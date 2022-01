Müller: późniejsze wprowadzenie Polskiego Ładu byłoby niekorzystne dla wielu Polaków

Przesunięcie wprowadzenia Polskiego Ładu byłoby niekorzystne dla portfeli wielu Polaków - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że reformę trzeba monitorować i korygować tam, gdzie jest to potrzebne.

"Opóźnienie wejścia w życie reformy oznaczałoby, że np. emeryt, który dostaje 1200 zł brutto nie otrzyma dodatkowych 800 zł w ciągu roku, a osoba, która zarabia 3000 zł brutto nie dostanie dodatkowych 1840 zł rocznie" - wskazał Müller, pytany na konferencji prasowej, czy w związku z rosnącą inflacją i kryzysem gazowym, Polskiego Ładu nie należały wprowadzić później. Przypomniał, że w wyniku wprowadzenia tej reformy podatkowej do budżetu państwa trafia mniej o 17 mld zł i o tyle więcej zostaje w portfelach Polaków.

Rzecznik rządu przyznał, że przy wdrażaniu zdarzają się błędy, które trzeba korygować, za które trzeba przepraszać, natomiast zasadniczo ta reforma jest zdecydowanie korzystna. Zapewnił, że wdrażanie Polskiego Ładu będzie monitorowane i poprawiane tam, gdzie jest to potrzebne.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

