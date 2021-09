Müller: premier spotka się dziś z ministrem finansów ws. poprawek do Nowego Ładu

Premier Mateusz Morawiecki spotka się w czwartek z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim, by przedyskutować ostateczne poprawki do części podatkowej Polskiego Ładu - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

"Zgłaszanie uwag do części podatkowej Nowego Ładu skończyło się pod koniec sierpnia; dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki spotka się ministrem finansów, aby omówić szczegóły tych poprawek, by zdecydować, które z nich ostatecznie zostaną uwzględnione" - powiedział w poniedziałek w TVP1 rzecznik rządu, pytany o prace nad rządowym projektem "Polski Ład".

Müller pytany był również o kwestię wniosku o niemieckie reparacje z szkody, które poniosła Polska w trakcie II wojny światowej. "W tej chwili właśnie kończą się prace związane z uszczegółowieniem raportu. Chcemy też pójść krok dalej i przygotować szerszy raport" - powiedział. "Jeśli chodzi o reparacje wojenne, to jest to trudny temat. Czekamy na wybór nowych władz Niemiec, i wtedy będziemy o tym dyskutować" - zaznaczył.

Pytany, czy wtedy może zostać złożony oficjalny wniosek do władz niemieckich w tej sprawie, Müller odpowiedział, że "że nie wyklucza takiego scenariusza". "Zobaczymy, jak będzie wyglądała nowa koalicja niemiecka" - dodał.

Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk powiedział w środę, że nie wyklucza, że jeszcze do końca kadencji Sejmu gotowy będzie wniosek o reparacje. Poseł PiS przekazał PAP, że raport został poddany konsultacjom i powstała jeszcze konieczność jego uzupełnienia i aktualizacji, podkreślił także, że "jest wola polityczna, by wystąpić o reparacje od Niemiec". "Myślę, że będzie ona zrealizowana w tej kadencji Sejmu" - powiedział Mularczyk.

Dodał, że prace nad raportem potrwają jeszcze kilka miesięcy i zostanie on przetłumaczony m.in. na język angielski i niemiecki. "Natomiast kwestia jego publikacji będzie związana z decyzjami politycznymi - kierownictwa partii i rządu" - zaznaczył poseł PiS. Zapewnił też, że temat reparacji jest podnoszony przez polską stronę w rozmowie z niemieckimi partnerami.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

