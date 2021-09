Müller: projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu na etapie prac parlamentarnych

Projekty ustaw w ramach Polskiego Ładu są obecnie na etapie prac parlamentarnych, liczymy, że drugie czytanie projektu dot. m.in. kwoty wolnej od podatku będzie przeprowadzone na najbliższym posiedzeniu Sejmu - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu mówił, na jakim etapie są rozwiązania będące częścią programu Polski Ład. Przypomniał, że zgodnie z zapowiedziami, w ciągu pierwszych 100 dni od ogłoszenia poszczególnych elementów programu projekty ustaw zostały skierowane do prac parlamentarnych.

"Jeżeli chodzi o kwestie związane z kwotą wolną od podatku i emeryturą bez podatku, projekt został skierowany do dalszych prac w komisji sejmowej. Liczymy że drugie czytanie projektu ustawy będzie możliwe na 38. posiedzeniu Sejmu w dniach 29 września-1 października tak, by prace dotyczące zmian podatkowych mogły być stopniowo finalizowane na poziomie parlamentu" - oświadczył Müller.

Przypomniał, że przepisy dotyczące zniesienia limitów do lekarzy specjalistów weszły w życie 1 lipca, a ustawa dotycząca 7 proc. PKB na zdrowie została przyjęta przez Sejm i była procedowana w Senacie. "Sejm odrzucił poprawki Senatu i ustawa została przekazana do decyzji prezydenta" - powiedział.

Przekazał, że projekt ustawy dotyczący mieszkania bez wkładu własnego jest procedowany w Sejmie. "Jest duża mobilizacja, by ten projekt ustawy wszedł w życie jak najszybciej, od przyszłego roku, podobnie jak +dom bez formalności do 70 m2+. Również Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - tu drugie czytanie także jest planowane na 38. posiedzeniu Sejmu" - poinformował.

Jak mówił, jeśli chodzi o program inwestycji strategicznych, to samorządy już złożyły wnioski. "Rozstrzygnięcie programu, czyli wsparcia w pierwszej turze w kwocie ok. 20 mld zł, planowane jest mniej więcej na pierwszą połowę października. Również jeśli chodzi o dopłaty do paliw rolniczych i ułatwienia sprzedaży bezpośredniej przez rolników, te działania są podejmowane, procedowane w komisjach sejmowych. Z kolei projekt Małe Centra Nauki Kopernik jest już realizowany, jeśli chodzi o kwestie zgłaszania do programu" - powiedział rzecznik rządu.

Na początku czerwca premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu, które miały być przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.

10 projektów na 100 dni to: 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich; emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł; zniesienie limitów do lekarzy specjalistów; harmonogram zwiększenia wydatków na służbę zdrowia do 7 proc. PKB; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności do 70 m kw.; Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wspierający wychowanie dzieci; program inwestycji strategicznych, który ma wspierać rozwój wspólnot lokalnych oraz dużych inwestycji w miastach; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników; Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce, które ułatwią dostęp do możliwości edukacyjnych w powiatach.

