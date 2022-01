Müller pytany wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych podwyżkami cen gazu: mamy związane ręce

Mamy związane ręce, bo takie działania byłyby niezgodne z zasadami wspólnego rynku UE - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller pytany, czy rząd planuje wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych wysokimi podwyżkami cen gazu.

Jeszcze przed końcem zeszłego roku media informowały o podwyżkach cen gazu, rzędu nawet kilkuset procent, dla niektórych odbiorców. Dotyczy to głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, samorządów, ale i też części wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które mają własne kotłownie gazowe (kotłownie zbiorcze). W środę Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy, który ma uchronić przed podwyżkami cen gazu m.in. mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka.

Rzecznik rządu Piotr Müller został w środę w Polsat News zapytany, czy podobne rozwiązania rząd przewiduje np. dla drobnych przedsiębiorców, którzy również mogą mieć kłopot z udźwignięciem podwyżek.

"Niestety tutaj mamy związane ręce regulacjami dotyczącymi wspólnego rynku unijnego, bo tego typu działania są niezgodne z taką podstawową zasadą wspólnego rynku i uczciwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami" - powiedział Müller.

Jak dodał, to co rząd może i robi, to wsparcie dla instytucji publicznych, takich jak szpitale, przedszkola, żłobki, uczelnie, a także klientów indywidualnych. Według niego budżet państwa będzie to kosztować kilkanaście miliardów złotych.

Dopytywany, co zatem ma zrobić np. piekarz, którzy otrzyma rachunek za gaz o kilkaset procent wyższy, rzecznik rządu odparł, że jest to raczej pytanie, co rząd powinien zrobić wspólnie z politykami innych partii. "To jest przede wszystkim kwestia tej walki jeżeli chodzi o zablokowanie Nord Strem 2, bo niestety długofalowo to wpływa na ceny energii, a z drugiej strony polityki klimatycznej UE. Tu niestety nie ma prostych rozwiązań, dlatego ta sytuacja jest taka trudna" - przyznał Müller.

Przekonywał, że rząd robi to, co może, czyli obniża do zera np. VAT na gaz.

Sejm zajął się także w środę zgłoszonym przez grupę posłów PiS projektem zmiany ustawy o VAT, który przewiduje obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Obniżki podatku VAT to element tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, której przyjęcie przez rząd ogłosił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

