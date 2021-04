Müller: rząd będzie nadal podejmował działania, aby utrzymać na podobnym poziomie liczbę miejsc pracy

Rząd będzie nadal podejmował wszelkie działania, aby utrzymać na podobnym poziomie liczbę miejsc pracy i je ratować; to jedno z najważniejszych zadań rządu, uważamy, że na tego typu działanie nie należy oszczędzać środków finansowych - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu był proszony o komentarz do podanych we wtorek danych Eurostatu dot. zatrudnienia, z których wynika, że w lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 3,1 proc. i był to najniższy wskaźnik wśród krajów Unii Europejskiej. Dopytywano go czy jego zdaniem ten wynik to zasługa pomocy antykryzysowej, która przewiduje wsparcie pod warunkiem utrzymania zatrudnienia, i czy rząd nie obawia się nad zatrudnienia i masowego bezrobocia w momencie, gdy tzw. tarcza antykryzysowa przestanie działać.

"Przede wszystkie tarcze kryzysowe, zarówno tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju jak i wszystkie elementy związane z tarczą ZUS-owską, innymi zwolnieniami i poręczeniami kredytowymi, miały na celu uratowanie miejsc pracy i zabezpieczenie łańcuchów dostaw, które były realizowane w Polsce. W związku z tym to jest to działanie, które uratowało miejsca pracy" - powiedział Müller.

Podkreślił, że "faktycznie Polska na tle innych krajów UE wypada pod tym kątem najlepiej i to jest powód do radości, a nie do smutku".

"Natomiast czy dojdzie do zwiększenia bezrobocia w najbliższym czasie, to oczywiście pokażą też niestety dane epidemiczne. To znaczy - jeżeli by epidemia miała się dalej przedłużać, to oczywiście to wpływa negatywnie na gospodarkę. Natomiast przewidywania ekonomistów zarówno krajowych, jak i ekspertów międzynarodowych pokazują, że Polska ma szansę wyjść z kryzysu właśnie dzięki temu, że polscy pracownicy, polscy przedsiębiorcy radzą sobie dobrze dzięki swojej zaradności, dzięki swojej pracowitości oraz z drugiej strony dzięki temu, że w odpowiednim czasie i w odpowiednim zakresie wpłynęły środki finansowe z pomocy rządowej, że Polska z tego powodu ma szansę przejść przez kryzys najlepiej w całej UE" - mówił rzecznik rządu.

Dodał, że potrzeba jeszcze kilka miesięcy, by móc to w całości ocenić.

"Natomiast polski rząd będzie nadal podejmował wszelkie działania, aby liczbę miejsc pracy utrzymać na podobnym poziomie, ratować miejsca pracy, to jedno z najważniejszych zadań rządu. W przeciwieństwie do innych rządów uważamy, że tutaj nie należy oszczędzać środków finansowych na tego typu działanie" - oświadczył Müller.

