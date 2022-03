Müller: Specustawa o pomocy Ukrainie na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie skierowany przez rząd do Sejmu, tak, by ten zajął się nim na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu - przekazał w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller poinformował na konferencji prasowej w Warszawie, że projekt specustawy "w niedzielę lub poniedziałek będzie przyjęty przez rząd".

Przekazał też, że projekt zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie Sejmu, które rozpoczyna się we wtorek. "Na tym posiedzeniu chcemy te prace zakończyć" - podkreślił. "Mamy deklarację ze strony Senatu, że zajmie się nią niezwłocznie" - zaznaczył.

Projekt ustanowi szczególne zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z rosyjską inwazją. Określi również m.in. szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce, a także przedłużania okresów ich legalnego pobytu w Polsce i wydanych im dokumentów. Projekt wprowadzi też m.in. regulacje dotyczące kształcenia, opieki i wychowania dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie.

Od 24 lutego trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Do Polski w poszukiwaniu schronienia przybyło dotąd z Ukrainy ponad 900 tys. osób.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl