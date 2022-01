Müller: Tarcza Antyinflacyjna 2.0 we wtorek na rządzie

Zapowiedzianą przez premiera Mateusza Morawieckiego Tarczą Antyinflacyjną 2.0 rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu - zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak dodał, po zakończeniu obrad planowana jest konferencja prasowa, na której przedstawione zostaną szczegóły pakietu.

Szef rządu w wywiadzie dla Interii zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd ogłosi Tarczę Antyinflacyjną 2.0. "Bardzo ważną decyzją będzie kolejna obniżka podatków. Zdecydowałem, że obniżymy stawkę VAT na paliwa z 23 proc. na 8 proc., co przełoży się na obniżkę ceny litra benzyny i diesla na stacji od 60 do 70 groszy. Cena powinna spaść do około 5 zł" - mówił w wywiadzie Morawiecki.

