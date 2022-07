Müller: to, co może robić NBP, to odpowiednio kreować politykę monetarną

To, co może robić w tej chwili Narodowy Bank Polski, to odpowiednio kreować politykę monetarną, by stopy procentowe były adekwatne do wysokości inflacji - stwierdził we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że rząd może podejmować działania osłonowe, takie jak m.in. wakacje kredytowe.

Rzecznik rządu pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o działania antyinflacyjne w Polsce zwrócił uwagę, że wysokość inflacji w długookresowej perspektywie jest trudna do przewidzenia.

"Mamy taką a nie inną sytuację geopolityczną, która jest wstrząsana co jakiś czas dodatkowymi wydarzeniami, ruchami ze strony Rosji, i w związku z tym szykujemy się na różne warianty" - stwierdził Müller.

Zwrócił uwagę, że w tej chwili "tak wygląda sytuacja na rynku międzynarodowym finansowym, gazowym, energetycznym, że te różne warianty, niestety, są przewidywane". "Dzisiaj nie ma takiej osoby na świecie, która byłaby w stanie jednoznacznie powiedzieć, w jaki sposób kwestie związane z inflacją się rozstrzygną" - ocenił.

Jak mówił Müller, "to, co my możemy robić w tej chwili, co może robić Narodowy Bank Polski, to odpowiednio kreować politykę monetarną". "W ten sposób, aby stopy procentowe były adekwatne do wysokości inflacji" - wyjaśnił.

"A my (jako rząd) możemy podejmować działania osłonowe, takie jak wakacje kredytowe, jak obniżenie podatków od 1 lipca, jak cała tarcza antyinflacyjna, która jest, czyli 0 proc. na podstawowe produkty żywnościowe, 0 proc. na gaz ziemny, 0 proc. na nawozy, 5 proc. VAT na energię elektryczną z 23 proc. obniżony" - wskazał.

