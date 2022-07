Müller: urzędy będą traktowały kwestie związane z optymalizacją cieplną z wyższym priorytetem

Każdy z dyrektorów generalnych urzędów i innych instytucji państwowych zdaje sobie sprawę, że kwestie związane z optymalizacją cieplną czy zużyciem energii są bardzo ważne - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Wiele z urzędów będzie miało te działania na wyższym priorytecie - dodał.

Müller pytany na konferencji prasowej o to, czy rząd zastanawia się nad tym, jak ograniczyć zużycie energii odpowiedział: "Każdy z dyrektorów generalnych urzędów oraz innych instytucji państwowych zdaje sobie z tego sprawę, że kwestie związane z optymalizacją cieplną czy zużyciem energii są bardzo ważne".

Zaznaczył, że "to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co się teraz dzieje, ale zawsze to było istotnym aspektem".

"W tej chwili faktycznie wiele z urzędów, samorządowych również, będzie miało te działania na wyższym priorytecie, bo oczywistym jest to, że ceny energii, ceny gazu, które są wyższe, będą przez to powodowały większy udział w procencie całego budżetu urzędu. Optymalizacje w tym zakresie są ważne. Jestem przekonany, że właściwi urzędnicy będą podejmowali tutaj odpowiednie działania" - podkreślił.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl