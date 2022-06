Müller: Ustawa o Sądzie Najwyższym spełnia kryteria KPO

Znowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym spełnia kryteria wynikające z Krajowego Planu Odbudowy - stwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że jeżeli będzie dobra wola, te przepisy powinny być potraktowane jako wypełnienie ram KPO.

Jeżeli mielibyśmy patrzeć na realizację kamieni milowych - tych projektów, które są wpisane do KPO - i literalnie później je rozliczyć, to byłby spokojny o KPO. Obecnie takiej pewności nie ma - powiedział Piotr Müller.

Te rozstrzygnięcia, które zostały przyjęte przez polski Sejm, czyli likwidacja ID i utworzenie nowego modelu systemu postępowań dyscyplinarnych w sądownictwie, są zrealizowane - stwierdził.

Jeżeli będzie dobra wola, te przepisy ustawy, które zostały przyjęte powinny być potraktowane jako wypełnienie ram Krajowego Planu Odbudowy - ocenił.

Piotr Müller pytany podczas konferencji prasowej o nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) likwidującą Izbę Dyscyplinarną (ID) tego sądu stwierdził, że spełnia ona "kryteria wynikające z KPO".

Senat w środę wieczorem przyjął jednogłośnie nowelizację ustawy o SN m.in. likwidującą ID. Izba Wyższa prowadziła jednocześnie do ustawy blisko 30 poprawek, dlatego ponownie zajmie się nią Sejm. Nowela została zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, by wyjść na przeciw wezwaniu Komisji Europejskiej przywrócenia niezależności sądownictwa w Polsce. Komisja Europejska oczekiwała - zgodnie z decyzją TSUE - likwidacji ID SN, a także wdrożenia innych zmian - tzw. kamieni milowych - związanych z ważnymi aspektami niezależności polskiego sądownictwa. Są to warunki wypłacenia Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy zgodnie z naszym KPO.

Müller pytany w czwartek, czy jest spokojny o to, że teraz pieniądze z KPO do Polski popłyną, mówił, że "jeżeli mielibyśmy patrzeć na realizację kamieni milowych - tych projektów, które są wpisane do KPO - i literalnie później (je) rozliczyć", to byłby spokojny o KPO. Zaznaczył jednak, że obecnie "takiej pewności nie ma".

"Te rozstrzygnięcia, które zostały przyjęte przez polski Sejm, czyli likwidacja ID i utworzenie nowego modelu systemu postępowań dyscyplinarnych w sądownictwie, (są) zrealizowane" - stwierdził Müller. Wskazał na możliwość wznowienia postępowania wobec sędziów, którzy mieli już wyroki w postępowaniach dyscyplinarnych, "czyli wznowienie postępowania i w ramach nowego postępowania, w nowej procedurze postępowania dyscyplinarnego sędziowie SN będą decydować, czy ktoś jest winny naruszenia dyscypliny, czy nie".

Zdaniem rzecznika rządu, jeżeli będzie "dobra wola, te przepisy ustawy, które zostały przyjęte powinny być potraktowane jako wypełnienie ram Krajowego Planu Odbudowy" - ocenił.

Jednocześnie Müller oskarżył - jak się wyraził - "radykałów w Polsce i UE" o próbę "wywrócenia" kompromisu.

"Są w Polsce i UE radykałowie, którym zależy na tym, aby każdego rodzaju kompromis wywrócić" - mówił rzecznik polskiego rządu. Ocenił ponadto, że te działania są podejmowane "regularnie od wielu lat".

"Obserwując wiele miesięcy, a nawet lat niektóre instytucje, ten spokój (o KPO) byłby dużo wyższy, gdyby faktycznie nie dołączała do tego chóru (radykałów - red.) opozycja, która za wszelką cenę próbuje ten kompromis wywrócić" - mówił.

"Jeżeli dzisiaj widzę, że Senat chce ustawą zdecydować o tym, czy ktoś jest winny czy niewinny lub przywracać sędziów lub zabraniać im dalszego funkcjonowania, to to jest chyba właśnie odejście od zasady trójpodziału władzy. Dlatego jestem zaskoczony, że z taką finezją Senat omija przepisy konstytucyjne, (...) o których przestrzeganie rzekomo zabiegał" - mówił.

Przyjęte przez Senat poprawki do noweli ustawy o SN zakładają m.in. uznanie za nieważne i pozbawione skutków prawnych wszystkich orzeczeń zapadłych w niekonstytucyjnej ID. Zawieszeni przez te Izbę sędziowie mieliby powrócić na swoje stanowiska i przez kolejne trzy lata nie mogliby być przeniesieni do innego wydziału bez ich zgody.

Zgodnie z poprawkami sędziowie ID mieliby przestać orzekać w SN w dniu wejścia w życie noweli bez możliwości przejścia w stan spoczynku.

Rozszerzono też kryterium możliwości składania wniosku o tzw. test bezstronności i niezawisłości sędziego poprzez usunięcie przepisu przesądzającego, że "okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważania orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłość i bezstronności".

Unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni poinformował w środę po południu, że KE zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. "Rozmawialiśmy dziś nt. KPO Polski. Po dyskusji, kolegium komisarzy zgodziło się skierować do Rady UE wniosek o realizację planu. Przewodnicząca Komisji Europejskiej uda się jutro do Warszawy, by to zaprezentować, tak jak robiła to w przypadku wszystkich innych planów odbudowy" - oświadczył Gentiloni.

Każde państwo musiało przygotować KPO, czyli dokument opisujący sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Polska złożyła KPO już ponad rok temu. Pod koniec października zeszłego roku szefowa KE postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu m.in. do likwidacji ID SN.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

