Müller: w Polskim Ładzie proponujemy reformę podatków, na której zyska 18 mln Polaków

Na reformie systemu podatkowego, którą proponujemy w Polskim Ładzie, zyska 18 mln osób - powiedział w sobotę w Słupsku rzecznik rządu Piotr Müller, omawiając założenia nowego programu społeczno-gospodarczego na okres pocovidowy.

Rzecznik rządu powiedział podczas konferencji prasowej, że wokół zaproponowanych przez Zjednoczoną Prawicę rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie pojawiło się wiele mitów.

Odnosząc się do przewidzianych w strategii zmian podatkowych wskazał, że będą one polegać na modyfikacji obowiązującego systemu, który powodował, iż osoby, które zarabiały mniej płaciły procentowo więcej podatków niż osoby zarabiające najwięcej w Polsce.

"To sytuacja niespotykana w Unii Europejskiej. Reforma, którą proponujemy jest de facto reformą sprawiedliwych podatków, na której zyska 18 mln osób. Zyska na tym 91 proc. emerytów i rencistów, z tego 65 proc. emerytów i rencistów w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego" - zaznaczył Müller.

Jednocześnie podkreślił, że podstawą zmian jest m.in. zwiększenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku.

"Proponujemy też cały pakiet działań dla klasy średniej, m.in podniesienie II progu podatkowego do kwoty 120 tys. zł. Do tego specjalny mechanizm korekcyjny, dzięki któremu osoby zarabiające na umowie o pracę od 6-12,5 tys. zł nie stracą w ogóle na tej reformie. Ulga dla klasy średniej zaproponowana przez pana premiera Mateusza sprawia, że 90 proc. obywateli na tej reformie zyskuje lub jest ona dla nich neutralna" - powiedział rzecznik rządu.

Zwrócił uwagę, że Polski Ład wprowadza także kolejne środki pomocowe dla rodzin. Program przewiduje wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego dla rodziców. To w sumie 12 tys. zł, które rodzice będą mogli wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem pomiędzy 12. a 36. miesiącem życia. Rodzice sami wybiorą wariant: po 1000 zł miesięcznie przez rok czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Jeśli kolejne dziecko przyjdzie na świat w ciągu 3 lat od narodzin poprzedniego, kwota ta zostanie podwojona.

"Chodzi o to, abyśmy wsparli rodziców dodatkowymi środkami finansowymi w tym najtrudniejszym okresie, kiedy potrzebna jest dodatkowa opieka nad potomstwem, aby decyzja o kolejnym dziecku była łatwiejsza" - dodał.

Müller odniósł się też do zawartych w Polskim Ładzie kwestii mieszkaniowych. "Dzisiaj jest tak, że młoda rodzina, która chciałby zakupić własne mieszkanie potrzebuje od 10 do nawet 20 proc. wkładu własnego przy kredycie. To oznacza, że musi mieć w żywej gotówce od 30 do 60 tys. zł. Ta bariera zostanie zlikwidowana, ten wkład w ramach gwarancji bankowych zagwarantuje państwo" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że w ramach Polskiego Ładu powstanie fundusz inwestycyjny wielkości kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie.

"To będą pieniądze, które zostaną przeznaczone dla takich miast, jak Słupsk, Chojnice, Człuchów, Bytów, Lębork. Ten fundusz pozwoli na to, aby inwestycje w drogi, szkoły, szpitale miały szerszy zakres. Rząd będzie współfinansował inwestycje nawet w 95 proc. dla lokalnych samorządów. Takiego programu, w tak szerokim zakresie jeszcze nie było" - dodał.

Zachęcił też do zapoznania się ze wszystkimi propozycjami zawartymi w programie na stronie www.polskilad.pis.org.pl.

Poseł PiS Aleksander Mrówczyński przekonywał podczas briefingu, że rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie, to "dobre rozwiązania dla Polski, dla obywateli".

"(...) to kontynuacja zrównoważonego rozwoju, który rozpoczęliśmy w naszej ojczyźnie od 2015 roku. Ten zrównoważony rozwój pozwolił nam przywrócić godność wielu Polaków, odwrócić trend z czasów poprzednich rządów, kiedy bogaci zarabiali więcej a biedni mniej, przywrócić na wysokie miejsce w gospodarce europejskiej, zmniejszyć bezrobocie" - dodał.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk ocenił, że Polski Ład, to połączenie gospodarki wolnorynkowej z solidaryzmem społecznym.

"To dla Pomorza szansa na rozwój dróg, budowę nowych szkół, sal gimnastycznych, basenów, inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich"- dodał.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl