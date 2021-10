Müller: w poniedziałek ogłoszenie pierwszej tury wyników z Rządowego Funduszu Polski Ład (aktualizacja)

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosi wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - zapowiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller. Zapewnił, że rząd PiS będzie konsekwentnie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju.

W sobotę rzecznik rządu wziął udział w konferencji prasowej poświęconej zakupowi nowych autobusów przez samorząd powiatu słupskiego.

"Prawo i Sprawiedliwość od początku stawiało na zasadę zrównoważonego rozwoju. Duże wyzwanie, które przed nami stoi, to odtworzenie połączeń autobusowych, wymiana taboru autobusowego, nie tylko w miastach, ale także do tych połączeń regionalnych łączących mniejsze miejscowości, wsie, które byłby zaniedbane przez transformację lat dziewięćdziesiątych i przez następne lata. My ten problem zauważyliśmy i dlatego powstał Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych" - mówił Piotr Müller.

Zapowiedział, że w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosi wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dodał, że łącznie w ciągu najbliższych kilku lat zostanie przeznaczonych na inwestycje lokalne 100 mld zł, a w pierwszej fazie ponad 20 mld zł. "W poniedziałek pan premier ogłosi to rozstrzygnięcie i tam państwo zobaczycie, że cały szereg inwestycji dotyczy z jednej strony dróg, ale z drugiej strony zwiększania szans komunikacyjnych" - mówił. Wskazywał też na inne inwestycje, jak wodno-kanalizacyjne czy dotyczące termomodernizacji.

"Nasz rząd konsekwentnie będzie realizował zasadę zrównoważonego rozwoju. Ona polega na tym, że więcej środków finansowych niż w latach poprzednich będzie trafiało do mniejszych miast i miejscowości po to, aby wyrównać te szanse, które mają osoby z większych miast" - zapewnił Müller.

Odnosząc się do zakupu autobusów przez powiat słupski, starosta Paweł Lisowski poinformował, że chodzi o 10 nowych autobusów - sześć dużych i cztery mniejsze. "Koszt całej inwestycji to w sumie 8,4 mln złotych, z czego 7 milionów to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład własny powiatu słupskiego wyniósł 1,4 mln zł" - poinformował w czasie briefingu starosta słupski Paweł Lisowski.

Jak wyjaśnił, pojazdy trafią do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku i będą obsługiwać lokalne połączenia w powiecie.

Przetarg na dostawę 6 większych autobusów wygrała słupska firma ABP Bus & Coach, która jest dealerem autobusów włoskiej marki Iveco. Koszt jednego pojazdu to nieco ponad 1 mln zł.

"To dla nas wielki dzień. Te 6 autobusów, które dzisiaj stoją za naszymi plecami, zdecydowanie odmłodzą nasz tabor. W tej chwili średnia wieku pojazdów, które obsługują transport w naszym regionie, to 18-20 lat" - dodał.

"W ręce pana starosty oddaję dzisiaj autobusy, które są bezpieczne i zapewnią pasażerom wysoki komfort podróżowania" - powiedział prezes ABP Bus & Coach Radosław Pankau.

Iveco Crossway Low Entry to nowoczesne, niskoemisyjne pojazdy do komunikacji międzymiastowej. Są one wyposażone m.in. w system klimatyzacji, monitoring, wi-fi, tablice informacji pasażerskiej, system nagłośnienia oraz ładowarki USB. Przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

