Müller: w projekcie przepisów o pomocy kredytobiorcom zostanie ujęta kwestia wakacji kredytowych

"Rozwiązania, które będą zawarte w projekcie przepisów, to jest kwestia wakacji kredytowych, tak, aby przez cztery miesiące w roku można było przesunąć płatność raty kredytowej, na przykład tak, żeby raz na kwartał nie płacić kredytu, bo rata zostanie spłacona w innym terminie" - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Podczas konferencji prasowej Piotr Müller przedstawił inne rozwiązania, które mają się znaleźć w projekcie przepisów dotyczących pomocy kredytobiorcom, które zostaną we wtorek przedstawione.

"Dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej będzie możliwość dopłaty do należności finansowych. Ona będzie co do zasady zwracalna, ale część środków będzie mogła zostać umorzona, jeśli spłata kredyty będzie prawidłowa" - powiedział rzecznik rządu.

Dodał, że w przepisach zostanie zawarta także kwestia zmiany zasad liczenia wysokości rat kredytów, a wiec odejście od WIBOR i stworzenie nowego mechanizmu liczenia odsetek. Według Piotra Müllera, to rozwiązanie mogłoby wejść w życie od stycznia nowego roku.

