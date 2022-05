Müller: w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów zostanie zaakceptowana ustawa dot. kredytobiorców

W przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów zostanie zaakceptowany projekt ustawy dotycząca kredytobiorców - poinformował w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller podkreślił na piątkowym briefingu prasowym, że w ramach działań antyinflacyjnych, rząd wprowadza wiele instrumentów pomocowych. "W przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów zostanie zaakceptowana ustawa dotycząca kredytobiorców, czyli wakacji kredytowych, wsparcia finansowego dla tych, którzy mają problemy ze spłatą w kredytach, właśnie po to, żeby odczuwanie inflacji było mniejsze" - poinformował rzecznik rządu.

Jako drugą rzecz Müller wskazał na uchwaloną w czwartek przez Sejm nowelizację ustawy o PIT, która zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc. "Historyczna obniżka podatków, to jest również walka z odczuwaniem inflacji" - zauważył.

"Natomiast jeżeli chodzi o przedłużenie +tarczy antyputinowskiej+, która była wprowadzona, to w tej chwili trwają ostatnie prace nad tym, w jakim zakresie miałoby się to odbyć" - zaznaczył rzecznik rządu. Jak dodał, rząd chce, by działania pomocowe były kierowane tam, gdzie jest to najważniejsze. "Tak, aby te środki finansowe faktycznie służyły w tych miejscach, gdzie te pieniądze są najbardziej potrzebne" - zapewnił Müller. Zadeklarował również, że część z wymienionych przez niego narzędzi zostanie przedłużona.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców i poinformowali o skierowaniu projektu przepisów w tej sprawie do konsultacji. Program składa się z trzech filarów: wakacji kredytowych, większego budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) i nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR.

Resort finansów przekazał w komunikacie, że projekt przepisów został przygotowany we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

MF podało, że nowe propozycje znajdą się w projekcie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. W dokumencie są już wpisane rozwiązania dotyczące wyznaczania zamiennika WIBOR (skonsultowane i przyjęte przez Stały Komitet Rady Ministrów). Resort uzupełni je też o przepisy związane z tzw. wakacjami kredytowymi i zmianami w FWK. "Dzięki temu wszystkie przepisy będą w jednym miejscu" - zapewniło ministerstwo.

Wakacje kredytowe umożliwią zawieszenie spłaty kredytu na cztery miesiące bez dodatkowych odsetek zarówno w 2022 r., jak i w 2023 r., co daje razem dwa razy po cztery miesiące bez rat. Wakacje kredytowe będą dotyczyć kredytów w złotych - podkreślono.

Przejście z WIBOR na nowy wskaźnik oznaczać będzie spadek wysokości rat kredytobiorców; dzięki temu, według MF, w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki - w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców zostanie ustawowo zasilony nowymi środkami. "Trafi do niego dodatkowe 1,4 mld zł, a w razie potrzeby kwota ta będzie zwiększana i nie będzie konieczna w tym przypadku nowelizacja ustawy" - podano.

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT, która zakłada, że od 1 lipca 2022 r. stawka podatku PIT spadnie z 17 proc. na 12 proc., czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców.

Według rządu na zmianach zyska ponad 13 mln podatników, a po reformie w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.

