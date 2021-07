Müller: w tym tygodniu chcemy przedstawić do konsultacji pakiet obejmujący całość rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu

Jest nasza determinacja, aby w tym tygodniu przedstawić już do konsultacji społecznych gotowy pakiet podatkowy obejmujący całość rozwiązań podatkowych wskazanych w Polskim Ładzie - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu pytany był w poniedziałek na konferencji prasowej o negocjacje premiera Mateusza Morawieckiego z wicepremierem, liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem w sprawie kształtu podatkowego Polskiego Ładu.

Müller przypomniał, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie premiera Morawieckiego z wicepremierem Gowinem oraz ekspertami i parlamentarzystami. "Była dyskutowana między innymi kwestia ustawy podatkowej, pewne korekty tych przepisów, propozycji w tej chwili mają miejsce" - powiedział rzecznik rządu.

Zaznaczył, że cieszy się z oświadczenia Porozumienia "co do popierania Polskiego Ładu wskazującego na to, że Polski Ład i propozycje zawarte w Polskim Ładzie są jednym z kluczowych elementów reform państwowych". "Zresztą w wielu miejscach realizujących programy obu partii politycznych, i PiS i Porozumienia" - dodał Müller.

Oczywiście - jak dodał - "mamy pewne różnice zdań, co do kwestii związanych ze składką zdrowotną, co do opodatkowania przedsiębiorstw". "W tej chwili ten klin podatkowy, czyli różnica pomiędzy umową o pracę, a przedsiębiorcami wynosi w niektórych miejscach aż 19 punktów procentowych, czyli to jest różnica, którą płacą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, w stosunku do przedsiębiorstw" - powiedział rzecznik rządu. "W związku z tym, tu wokół tych kwestii dyskusja w tej chwili jest prowadzona" - dodał.

"Natomiast jestem przekonany, że w tym tygodniu znajdziemy jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. W każdym razie jest nasza determinacja, aby w tym tygodniu przedstawić już do konsultacji społecznych gotowy pakiet podatkowy obejmujący całość rozwiązań podatkowych wskazanych w Polskim Ładzie. Czyli zarówno podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiego progu podatkowego i inne rozwiązania, które w praktyce prowadzą do obniżenia podatków dla 18 mln obywateli" - powiedział rzecznik rządu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zaproponowane zmiany podatkowe budzą jednak wątpliwości Porozumienia Jarosława Gowina. W minionym tygodniu doszło do spotkania premiera Matusza Morawieckiego z wicepremierem Gowinem, aby przedyskutować te wątpliwości.

