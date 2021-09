Müller: w tym tygodniu trwają jeszcze rozmowy techniczne z KE w spawie KPO

W tym tygodniu jeszcze trwają rozmowy techniczne z Komisją Europejską w spawie KPO - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem KE nie ma przesłanek prawnych ani formalnych do tego, aby wstrzymywać działania związane KPO.

Müller powiedział na konferencji prasowej, że wszystkie uwagi zgłaszane przez KE zostały już wdrożone do KPO. "Oczekujemy ze strony KE, że dojedzie do finalizacji tych rozmów, mam nadzieję, że to nastąpi na przełomie września i października" - mówił Müller.

Dodał, że w tej chwili żadna procedura w ramach KE nie przewiduje przeciąganie tego procesu. "Nie ma przesłanek prawnych ani formalnych do tego, aby wstrzymywać działania związane KPO" - podkreślił.

"Wiem, że trwają jeszcze jakieś rozmowy techniczne w tym tygodniu i liczę, że KE w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko, bo faktycznie przedłużenie działań przez KE nie znajduje podstaw prawnych" - zaznaczył Müller.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Według mediów cytujących unijnego komisarza ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, 1 września podczas posiedzenia komisji ekonomiczno-budżetowej Parlamentu Europejskiego powiedział on, że przyczyną przeciągających się negocjacji z Warszawą na temat polskiego KPO jest kwestia dyskusji na temat wyższości prawa unijnego nad krajowym, która właśnie toczy się w Polsce.

KE poinformowała ostatnio, że zdecydowała się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie lipcowej decyzji TSUE ws. zawieszenia postępowań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wobec sędziów. KE rozpoczęła też wobec Polski procedurę naruszenia prawa UE za niepodjęcie niezbędnych środków w celu pełnego wykonania wyroku TSUE z 15 lipca stwierdzającego, że polskie prawo w zakresie systemu dyscyplinarnego sędziów jest niezgodne z prawem unijnym.

