Müller: widać pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej

Widać pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej, która nieco spowolniła inflację w stosunku do negatywnych scenariuszy - ocenił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, komentując dane GUS dotyczące inflacji. Dodał, że wpływ głównych rozwiązań tarczy będzie widoczny w kolejnych miesiącach.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. wzrosły rok do roku o 9,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,9 proc.

"W stosunku do tego, co niektórzy komentowali, co niektórzy zapowiadali, czyli ponad 10-proc. czy nawet 11-proc. inflacja, to jest informacja, która jest lepsza od negatywnych scenariuszy. Widać pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej, która nieco spowolniła (inflację - PAP) w stosunku do tych negatywnych scenariuszy, które były rysowane. Ale pamiętajmy o tym, że główne rozwiązania tarczy antyinflacyjnej weszły w lutym, natomiast dzisiejsze wyniki inflacyjne dotyczą stycznia" - ocenił rzecznik rządu Piotr Müller podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że od 1 lutego wprowadzono zmiany skutkujące m.in. niższymi cenami paliw czy zerową stawką VAT na podstawowe produkty spożywcze.

"Dlatego liczymy, że ten drugi element tarczy antyinflacyjnej, który wszedł od 1 lutego, przyniesie dalej idące efekty i że ten szczyt inflacyjny będzie niższy niż prognozy, które były zapowiadane. Liczymy, że działania, które zaczęły obowiązywać w lutym, przyniosą efekty w odczycie inflacji za miesiąc luty, a ten odczyt będzie oczywiście w marcu, więc wtedy będziemy widzieć też te efekty działań, które zostały podjęte przez rząd" - powiedział.

1 lutego weszła w życie tzw. druga tarcza antyinflacyjna, która obniżyła podatek VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa, przedłużyła obowiązywanie 5-proc. stawki VAT na prąd, obniżyła stawki VAT na ciepło do 5 proc., wprowadziła zerową stawkę VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej, wprowadziła zerową stawkę VAT na gaz ziemny, oraz zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc.

Ponadto na jej podstawie od 1 stycznia 2022 r. gospodarstwa domowe wielolokalowych budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte specjalnymi taryfami na gaz.

Wcześniej pierwsza tarcza antyinflacyjna obniżyła VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc, obniżyła VAT na gaz ziemny z 23 proc. do 8 proc., obniżyła VAT na tak zwane ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) z 23 proc. do 8 proc., obniżyła akcyzę na paliwa silnikowe i energię elektryczną, zwolniła z akcyzy energię elektryczną dla gospodarstw domowych i wyłączyła sprzedaż paliw silnikowych z podatku detalicznego.

