Müller: wielomiliardowe środki na pomoc dla przedsiębiorców

Na pomoc dla przedsiębiorców, w tym utrzymanie płynności finansowej firm, które stracą w związku z epidemią koronawirusa planowane jest uruchomienie "wielomiliardowych środków" - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Propozycje pomocy rząd przedstawi w środę.

"Te kwoty jutro zostaną podane wprost, bo to są zarówno środki kierowane z budżetu państwa, jak i tzw. środki płynnościowe, czyli środki zabezpieczające płynność finansową poszczególnych przedsiębiorców" - powiedział w Polsat News Müller.

Dodał, że szczegóły propozycji rządu odnoszące się do sfery gospodarczej i społecznej zostaną przedstawione w środę. "Zdajemy sobie sprawę, że czas kilku najbliższych miesięcy, a może nawet do końca roku, może być bardzo ciężki dla gospodarki światowej, stąd też te rozwiązania, które jutro zostaną przedstawione są takim pierwszym krokiem w tym zakresie" - mówił.

Dopytywany o konkretną kwotę, która może zostać wydana na pomoc dla przedsiębiorców Müller odpowiedział: "to będą środki wielomiliardowe".

"Chciałbym, żebyśmy to w sposób kompleksowy powiedzieli; pokazali również dokładnie w jaki sposób te mechanizmy będą funkcjonowały" - dodał. Podkreślił też, że propozycje będą odnosić się "do wszystkich grup społecznych, poszczególnych branży, które potrzebują wsparcia". "Doskonale wiemy, że ta trudna sytuacja wymaga dodatkowego impulsu finansowego" - zaznaczył.

Rzecznik rządu pozytywnie odniósł się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która we wtorek obniżyła referencyjną stopę procentową o 0,50 pkt., do 1,00 proc. w skali roku - do poziomu najniższego w historii. "Cieszy nas decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca obniżenia stóp procentowych; to też jest dodatkowy impuls i zabezpieczenie w tej trudnej sytuacji gospodarczej" - podkreślił, zwracając uwagę, że cały świat będzie się mierzył ze skutkami pandemii.

Müller przypomniał też, że zaplanowane na środę posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się za pomocą wideokonferencji. "To znaczy będzie kilka miejsc, w których zbiorą się przedstawiciele Rady Ministrów, w tym wpyadku członkowie Rady Gabinetowej, i poprzez kilka miejsc (...) zabezpieczonych specjalnymi łączami taka wideokonferencja i posiedzenie Rady Gabinetowej się odbędzie" - wyjaśnił rzecznik rządu.

Pierwotnie Rada Gabinetowa miała się odbyć się we wtorek rano; miała być poświęcona omówieniu przygotowywanego przez rząd pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Jednak po informacji, że minister środowiska Michał Woś jest zakażony koronawirusem, prezydent we wtorek rano poinformował, że Rada Gabinetowa ostanie odwołana ze względów bezpieczeństwa.

W sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Radę tę tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta.