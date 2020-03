Müller: z akcji Lot do Domu korzysta już kilkanaście tysięcy osób

Z akcji Lot do Domu w chwili obecnej korzysta już kilkanaście tysięcy osób, a łącznie do samego serwisu zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Na bieżąco realizujemy kursy po Europie, ale również bardzo dalekie kursy do Azji czy Ameryki - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

"W ramach akcji Lot do Domu, która jest organizowana przez rząd wspólnie z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT praktycznie otwieramy codziennie kilka, a nawet kilkanaście dodatkowych kursów na cały świat, tak, aby wszystkich Polaków, którzy zgłosili się na stronie internetowej LOTdoDomu.com można było sprowadzić do kraju" - przypomniał Müller w Polsat News.

Rzecznik rządu poinformował, że w chwili obecnej z akcji Lot do Domu korzysta już kilkanaście tysięcy osób. "A łącznie do samego serwisu zgłosiło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Na bieżąco realizujemy te kursy po Europie, ale również bardzo dalekie kursy do Azji czy do Ameryki" - dodał.

Pytany, ile jeszcze osób chciałoby skorzystać z operacji Lot do Domu, Müller odpowiedział, że jego zdaniem "będzie to podobna liczba". "W tej chwili ja mówię o kilkunastu tysiącach, które już zabukowały bilety. Część z nich już jest na terenie kraju, a reszta czeka również na decyzje dotyczące terminów. Chcemy te terminy tak ułożyć, aby jak najwięcej osób mogło zjechać z poszczególnych terenów, skorzystać z tej pomocy, którą organizuje polski rząd z Polskimi Liniami Lotniczymi" - powiedział.

Operacja LOT do Domu trwa do 28 marca. W jej ramach organizowane są specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Na stronie https://LOTdoDomu.com można sprawdzić daty i miejsca, z których w najbliższym czasie polecą do Polski samoloty LOT-u. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik. Aktualna lista rejsów i link do rezerwacji dostępne są na: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu.

Na środę zaplanowane są m.in. loty z Delhi, Bangkoku, Nowego Jorku i Toronto, a na czwartek - z Hanoi, Chicago, Phuket i Nowego Jorku.

Jak poinformował LOT, obowiązują zryczałtowane stawki za rejs. Ich wysokość zależy od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400-800 zł w granicach Europy i 1,6 tys.-2,4 tys. zł za przelot dalekiego zasięgu. "Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd" - wskazano. LOT podkreślił, że zabezpieczył dla każdej załogi samolotu specjalne środki ochrony: profesjonalne maseczki wyposażone w filtr, rękawiczki, żele antybakteryjne i bezdotykowe termometry. "W przypadku rejsów do krajów podwyższonego ryzyka środki ochrony zostały jeszcze bardziej wzmocnione" - zaznaczono. Catering, jak dodano, będzie podawany w opakowaniach jednorazowych, a po każdym rejsie samolot zostanie zdezynfekowany.