M.Maląg: środki z budżetu m.in. na programy społeczne, inwestycje i wzrost jakości życia

Finansowanie programów społeczno-gospodarczych, inwestycje, opieka zdrowotna, wydatki na uzbrojenie i działania służące podniesieniu standardów jakości życia należą do priorytetów budżetu państwa – mówiła w środę w Karpaczu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podczas jednej z debat w ramach 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu szefowa resortu rodziny podkreśliła, iż dobrze zarządzany budżet państwa, z tzw. luką watowską zredukowaną z 24 do ponad 4 proc., zapewnia możliwość finansowania potrzeb obywateli.

"Budżet jest odpowiednio uszczelniany, żeby nie był jak przysłowiowy szwajcarski ser, z którego wyciekają pieniądze - aby te pieniądze były na programy społeczno-gospodarcze, na rozwój inwestycji w Polsce (…) i przede wszystkim na podniesienie standardów jakości życia" - powiedziała minister.

"W naszych działaniach na najbliższą przyszłość jest istotny wzrost nakładów na zbrojenia, na opiekę zdrowotną, ale także wdrażanie programów mieszkaniowych, które są potrzebne młodym ludziom. Tak naprawdę te działania są naczyniem połączonym wszystkich obszarów, abyśmy dążyli do zachowania stabilnej sytuacji w Polsce" - zadeklarowała Marlena Maląg.

Dodała, że rząd zamierza nadal wspierać obywateli i firmy, aby zachowały płynność, a także dbać o dobrą sytuację rynku pracy. "Te działania planujemy dalej podejmować" - zapewniła minister, podkreślając, iż rozwiązania prezentowane przez PiS w kampanii wyborczej są oparte na realnych, możliwych do wprowadzenia rozwiązaniach.

"Setki miliardów złotych, które trafiają na te różnorakie inwestycje, mają przyczynić się do tego, żeby Polska była bezpieczna, żeby Polacy czuli się dobrze i żebyśmy szli w kierunku nowoczesnego państwa" - powiedziała Maląg. Przypomniała, iż w okresie pandemii działania rządu wobec przedsiębiorców były ukierunkowane głównie na utrzymanie miejsc pracy.

"Przede wszystkim ratowaliśmy miejsca pracy - nie w sposób przypadkowy, ale była silna interwencja państwa, aby ratować miejsca pracy; czyli pieniądze musiały się znaleźć, aby inwestować w to, co najważniejsze, czyli w kapitał ludzki. Ten rynek pracy ochroniliśmy - dzisiaj mamy w Polsce historycznie najniższe bezrobocie, jesteśmy trzecim państwem w UE" - mówiła Marlena Maląg, przypominając, iż po sierpniu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 5 proc.

"To pokazuje, że tutaj mamy stabilną sytuację. Po czasie pandemii, żeby można było rynek pracy w Polsce dalej odpowiednio rozwijać, uruchomiliśmy inwestycje strategiczne - to system różnych działań finansowanych przez rząd, które trafiają do samorządów. W ten sposób dalej wzmacniamy rynek pracy, czyli dajemy miejsca pracy, wspomagamy także przedsiębiorców" - tłumaczyła w Karpaczu minister.

Przypomniała również działania podjęte w związku z napływem do Polski fali uchodźców z Ukrainy. "Ukrainę musimy dalej wspierać, przede wszystkim przez działania związane z nakładami na zbrojenia. Etap bezpośredniego wsparcia jest już za nami - obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, znajdują zatrudnienie, pracują, a więc tutaj odprowadzają składki opłacają, pobierają wynagrodzenia" - powiedziała Maląg.

Jej zdaniem, przedłużająca się wojna na Ukrainie nadal będzie przekładać się na sytuację społeczno-gospodarczą Polsk i całej UE.

"Wyzwaniem, które jeszcze silniejsze było w ubiegłym roku, kiedy inflacja była na wyższym poziomie, jest to, aby obywatele, Polacy, nie zostali pozostawieni sami sobie. Dlatego uruchomiliśmy system różnorakiego wsparcia, tzw. tarcze antyinflacyjne, wsparcie w zakupie węgla, dodatki energetyczne; różne formy wsparcia aby, sytuacja była dla obywateli Polski stabilna" - wyliczała szefowa MRiPS.

Zaakcentowała, że "filozofią naszego państwa, filozofią Polski jest to, żeby inwestować w rodzinę".

"Inwestycja w rodzinę w naszych zakładkach budżetowych nie jest kosztem tylko inwestycją w przyszłość - aby Polska mogła być państwem silnym, niezależnym, suwerennym. Oczywiście chcemy być państwem, które się liczy na arenie UE, silnym partnerem, ale nie tylko wykonawcą poleceń UE. Dlatego też wszystkie nasze działania, wysiłki które podejmujemy, służą temu, aby z jednej strony pomagać Ukrainie, a jednocześnie dbać o to, żeby Polska się rozwijała" - podkreśliła Marlena Maląg.

Przyczyniają się do tego - jak oceniła - rządowe programy społeczno-gospodarcze, jak Rodzina 500 plus (od stycznia 2024 r. świadczenie to wzrośnie do 800 zł), a także programy dające możliwość pracy zawodowej z życiem rodzinnym, program Maluch Plus, rodzinny kapitał opiekuńczy czy programy adresowane do seniorów, szczególnie wobec rosnących wyzwań demograficznych.

Wśród innych wyzwań minister wymieniła m.in. zapewnienie godnego poziomu płacy minimalnej, którą pobiera obecnie - jak oszacowała - ok. 3,5 mln spośród 17 mln osób pracujących w Polsce. "Staramy się, aby minimalne wynagrodzenie było na godnym poziomie" - powiedziała minister, przypominając, iż w tym roku minimalna płaca była podnoszona dwukrotnie. "Tak też planujemy w roku przyszłym" - dodała.

