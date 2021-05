M. Morawiecki i J. Kaczyński szykują rewolucję. Co będzie w nowym ładzie?

Polski Nowy Ład, czyli nowy program społeczno-gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości na czas po pandemii koronawirusa, zostanie ogłoszony w sobotę 15 maja. Praca, edukacja, rodzina, zdrowie i środowisko, ale także zmiany w systemie podatkowym i cyfryzacja. Co ważnego dla pracowników i podatników może się znaleźć w Nowym Ładzie?

Wolni od podatku

Emerytury - prościej bez podatku

Składka na zdrowie

Filia firmy na prowincji

Wsparcie dla "repatriantów" i młodych na rynku pracy

Płace: równość i jawność

Ozusowanie umów cywilnoprawnych

Aby przekroczyć kwotę 85,5 tys. zł rocznie i zapłacić 32-procentową stawkę PIT, obecnie wystarczy mieć pensję 1,7 razy wyższą od przeciętnej. Dlatego ekonomiści uważają, że zapowiadane przez PiS podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł nie powinno być traktowane jako rozwiązanie rewolucyjne, a jedynie jako urealniające skalę podatkową.Kolejna potencjalna zmiana przewiduje zwiększenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł rocznie. Dzięki temu osoby zarabiające lub otrzymujące świadczenie emerytalne albo rentowe do 2,5 tys. zł brutto miesięcznie nie płaciłyby podatku w ogóle. Specjaliści oceniają, że największym beneficjentem tej propozycji stałaby się grupa osób o rocznych dochodach 25-30 tys. zł, których w naszym kraju jest ok. 1,6 mln.Na zmianach w PIT zyskają także mikrofirmy prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zapowiadane zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że nieco ponad 2 tys. zł rocznie pozostanie w kieszeni ok. 500 tys. przedsiębiorców, którzy mają dochody nieprzekraczające 6 tys. zł miesięcznie.W kontekście Polskiego Nowego Ładu mówi się również o zwolnieniu emerytur z podatku. Zdaniem ekspertów to sensowne posunięcie eliminujące niepotrzebne kalkulacje podatkowe.– Przecież wypłacane świadczenia emerytalne są transferami finansowymi płynącymi od państwa do emerytów. W związku z tym kwestia wypłacania kwoty, od której pobiera się podatek, jest zabiegiem zbędnym. Jeśli to rozwiązanie weszłoby w życie, uprościłoby system. Co więcej, istotnie zwiększy się siła nabywcza emerytów – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl dr Jarosław Wąsowicz, ekonomista z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W planach jest podobno również likwidacja lub znaczne zmniejszenie odliczenia w PIT składki zdrowotnej. Ponadto składka zdrowotna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą byłaby proporcjonalna do dochodu, a nie, jak obecnie, obliczana od 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku.Jak wyliczają eksperci podatkowi, osoba prowadząca działalność gospodarczą z dochodem 12 tys. zł po opłaceniu składek, otrzyma dziś na rękę 8,8 tys. zł. Po zmianach będzie to o 690 zł mniej, czyli składka zdrowotna wzrosłaby niemal dwukrotnie. Przy dochodzie na poziomie 20 tys. zł podatnik straci 1,3 tys. zł, przy założeniu, że składkę zdrowotną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania.Jedną z potencjalnych propozycji Nowego Ładu ma być także system zachęt dla przedsiębiorstw, aby otwierały oddziały i filie w mniejszych miastach – we współpracy ze strefami ekonomicznymi, które udostępniałyby pomieszczenia biurowe. Dodatkową zachętą byłaby promocja pracy zdalnej.Według nieoficjalnych informacji, zatrudnieni pracujący poza biurem dostaliby diety podobne do tych, które dzisiaj można dostać za delegację. Celem tego pomysłu byłoby pokrycie części kosztów, które poprzez pracę w domu pracodawca przerzuca na pracownika.Z nieoficjalnych informacji wynika, że w Polskim Nowym Ładzie mają znaleźć się także rozwiązania skierowane do Polaków na emigracji, które skłoniłyby ich do powrotu do kraju. To m.in. możliwość wykazania w zeznaniu podatkowym kwoty zaniżonej o 50 tys. złotych w 2022 roku. Rok później baza do opodatkowania miałaby być niższa o 50 proc.Mówi się również, że Nowy Ład ma akcentować wsparcie młodych Polaków wchodzących na rynek pracy. Rolą urzędów pracy byłoby dwuetapowe planowanie ścieżki zawodowej. Pierwsza część obejmowałaby doradztwo zawodowe, które pomogłoby młodym ludziom zorientować się, w jakiej branży powinni szukać pracy. W drugiej części znalazłyby się kursy, które przygotują do konkretnego zawodu. Związany z tym bon szkoleniowy będzie można wykorzystać w wybranej instytucji.W proponowanych rozwiązaniach duży nacisk położono na kwestie równości płac. Jak informują media, w firmach zatrudniających powyżej 250 osób pracownik mógłby zażądać, by w ciągu miesiąca pracodawca uzasadnił, z czego wynikają jego aktualne zarobki. Można byłoby też zażądać informacji o średnich zarobkach osób płci przeciwnej, które wykonują podobną pracę.Kolejną propozycją, która wchodzi w grę, jest ozusowanie umów o dzieło oraz umów zleceń. Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan, komentując pomysł, przyznaje, że jest to sposób na zwiększenie dochodów ZUS przy jednoczesnym uszczupleniu bieżących dochodów pracowników.– Domyślam się, że ideą, jaka przyświecała pomysłodawcom, jest równe traktowanie dochodów pochodzących z pracy własnej. Jednak istnieje tu ryzyko, że wzrost obciążeń składkami spowoduje ucieczkę części pracowników do szarej strefy lub wycofywanie się części pracujących z rynku pracy na rzecz korzystania ze świadczeń społecznych – wskazuje Fedorczuk.