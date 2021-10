M. Morawiecki ma nowy gabinet. Zebraliśmy komentarze

We wtorek, 26 października prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie rządu. Politycy, politolodzy i ekonomiści specjalnie dla WNP.PL, komentują nominacje nowych ministrów.

Zły minister

PiS nie lubi gospodarki

Moskwa lepsza niż Kurtyka

Straty rolników

Przedterminowe wybory

Jego zdaniem, przed nowym resortem stoją bardzo trudne zadania. - Mamy Krajowy Plan Odbudowy i nawet jeśli Polsce zostaną przyznane środki unijne na niego, to będzie trudny w realizacji. Będzie trzeba kamienie milowe i efekty jego wdrażania na bieżąco pokazywać – wskazuje Sławomir Dudek i dodaje, że w tym przypadku chodzi bardziej o rozgrywki koalicyjne, niż o jakąś wizję rozwoju.- Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest, by ministrowie zajmowali się tymi zagadnieniami na których się znają - tu natomiast mamy przerzucanie pomiędzy resortami – mówi główny ekonomista FOR.W opinii Krzysztofa Kwiatkowskiego, minister Puda okazał się fatalnym ministrem rolnictwa. - Dzisiaj ten zły minister jest przesuwany na wyjątkowo istotne miejsce ministra funduszy i polityki regionalnej – podkreśla w rozmowie z WNP.PL Krzysztof Kwiatkowski. - Chyba, że wicepremier Kaczyński i premier Morawiecki już zakładają, że w wyniku ich działań nie dostaniemy pieniędzy z funduszy europejskich i w związku z tym minister ds. funduszy i polityki regionalnej nie ma żadnego znaczenia - dodaje.Zdaniem senatora, takie ryzyko istnieje do momentu, w którym nie uda nam się osiągnąć porozumienia z Komisją Europejską. - Dzisiaj tego porozumienia ciągle brak - przypomina.- Mam nadzieję, że nowemu ministrowi rozwoju Piotrowi Nowakowi uda się przekonać kolegów z rządu, iż środki z funduszy europejskich nie tylko nam się należą, ale potrafimy coś realnie zrobić, by je pozyskać. Trudno bez tych funduszy mówić o utrzymaniu rozwoju gospodarczego – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski.Jego zdaniem trudno, żeby 38 milionów Polaków było zakładnikiem kilkunastu osób, które są w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Czas wreszcie ją rozwiązać – podkreśla były prezes NIK.Czytaj więcej: Kwiatkowski o rekonstrukcji: Zmieniłbym ministra Pudę Na czele ministerstwa rozwoju stanął też nowy człowiek - finansista.- Nominację Piotra Nowaka na ministra rozwoju i technologii oceniam bardzo pozytywnie. Uważam go za dobrego eksperta, myślącego o gospodarce w sposób nowoczesny i zgodny z regułami wolnego rynku. Wierzę, że będzie w stanie wznieść się ponad podziały polityczne - mówi Jarosław Gowin, lider Porozumienia oraz były minister rozwoju i technologii.O rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego (która właśnie się dokonała) zaczęto mówić właśnie od momentu, w którym Jarosław Gowin stracił tekę i opuścił Zjednoczoną Prawicę. Stało się to w sierpniu 2021 r. Zaledwie dwa miesiące wcześniej, ówczesny minister i wicepremier, ogłosił "Politykę Przemysłową Polski". Po tym jak został odwołany, słuch o tej strategii zaginął.- Był to najważniejszy element moich ostatnich działań, jeszcze jako członka Zjednoczonej Prawicy. Polityka Przemysłowa Polski została dobrze oceniona przez środowiska biznesowe. Mam nadzieję, że Piotr Nowak będzie kontynuował moje podejście, które polegało przede wszystkim na stałym kontakcie ze środowiskami pracodawców, a także na silnym nacisku na rozwój przemysłu. Czasy pandemii pokazały, że ten sektor okazał się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego naszego kraju - ocenia Jarosław Gowin.Czytaj więcej: J. Gowin o zmianach w rządzie: Kaczyński celowo osłabia Morawieckiego ale nie zamierza go odwołać Zdaniem Izabeli Leszczyny, KO Piotr Nowak jest człowiekiem bardzo sprawnym merytorycznie jednak brak zaplecza politycznego przeszkadza. Nie ma wtedy żadnego wsparcia wśród posłów. - Pamiętajmy, że decyzje ministrów muszą mieć poparcie większości sejmowej, żeby stawały się ustawami. Nowak tego nie miał, nie ma i mieć nie będzie. Tak naprawdę jest nominowany tylko po to, żeby osłabić premiera Mateusza Morawieckiego. Zresztą mina Morawieckiego na tej uroczystości w Pałacu Prezydenckim właściwie mówiła wszystko – premier nie był szczęśliwy z tego, co się wokół dzieje – dodaje posłanka Leszczyna.Czytaj więcej: PiS przestał łączyć wicepremierów z gospodarką. Jaki to sygnał? Zdaniem Jarosława Gowina, ważne zadanie stoi przed Anną Moskwą, nową minister klimatu. To na jej barkach spocznie wyzwanie naprawienia sporu z Czechami o kopalnię Turów.- Za minister Annę Moskwę trzymam kciuki tak samo, jak za każdego ministra w rządzie - choć sam jestem w opozycji. Moim zdaniem Anna Moskwa jest dobrych fachowcem i będzie kontynuowała wysiłki Michała Kurtyki, którego również uważam za eksperta. Niestety postanowiono go uczynić kozłem ofiarnym w sprawie Turowa. On nie zawinił a jedynie próbował naprawiać błędy innych - ocenia lider Porozumienia.Jak dodaje Jarosław Flis, zmiana na stanowisku ministra klimatu jest kwestią wyłącznie techniczną.- Za Michałem Kurtyką ciągnęły się kryzysy i to nie od wczoraj. Nie uważam, że ktoś będzie za nim tęsknił. Ale nie uważam też, że zmiana ministra załatwi spór o Turów. Sam problem nie zniknie z powodu wymiany jednego człowieka - twierdzi Jarosław Flis - Przekonanie, że premier Mateusz Morawiecki przyprowadza do rządu fachowców, którzy świetnie sobie radzą, nie znajduje potwierdzenia - dodaje.W opinii Marka Sawickiego, minister Kurtyka nie nadawał się na to stanowisko, nie radził sobie. - Anna Moskwa robiła wiele za ministra Gróbarczyka, który jest wyjątkowym leniem, on niewiele w życiu zrobił i poza obietnicami niewiele dokonał - poskreśla Marek Sawicki.- Anna Moskwa daje większe szanse i nadzieje niż Michał Kurtyka, że resort klimatu zacznie w końcu funkcjonować. Wobec tego resortu są ogromne oczekiwania, chociażby w związku z Zielonym Ładem. Mam nadzieję, że będzie zrozumienie polskiego podejścia do Green Dealu. Mam nadzieję, że pani Moskwa takie zadanie dostała - dodaje.Z resortu rolnictwa odchodzi Grzegorz Puda. Zastąpi go Henryk Kowalczyk, który zostanie także wicepremierem.- Po trzech nijakich ministrach rolnictwa przychodzi minister matematyk, który być może Kaczyńskiemu wyliczy, jak wiele w zakresie dochodów stracili rolnicy w ciągu ostatnich sześciu lat - mówi nam Marek Sawicki. - Podpowie, że czas najwyższy potraktować tę dziedzinę poważnie, a nie na zasadzie „siedem obietnic co roku i żadne nie zrealizowane” – dodaje.Izabela Leszczyna, posłanka KO jest zdania, że nominacja Henryka Kowalczyka na stanowisko ministra rolnictwa to sygnał, że PiS chce przeciwstawić się nowym siłom, takim jak Agrounia, które pojawiają się na wsi.- Zdecydowanie chcą też wyprzeć PSL ze wsi, która stała się ważnym przyczółkiem PiS-u. Były już minister Grzegorz Puda nie zdobył zaufania rolników i dlatego się wycofali. Myślę, że Henryk Kowalczyk to chyba jedyna nominacja, z tych dzisiejszych, która może PiS-owi przynieść jakieś korzyści. To sprawny polityk i nie posiada bardzo typowej dla tego środowiska politycznego cechy – arogancji – podkreśla Izabela Leszczyna.Jarosław Flis uważa, że zmiana w Ministerstwie Rolnictwa to suma kryzysów z ostatniego roku i próba zabezpieczenia tej flanki. - Przez ostatnie kilkanaście miesięcy pootwierano tyle kryzysów, że teraz zamknięcie każdego z nich może przynieść ulgę. Odwołanie Grzegorza Pudy wynikało moim zdaniem z tego, że był to minister w permanentnym kryzysie. Zastąpienie go Henrykiem Kowalczykiem, to doraźne przedsięwzięcie - komentuje politolog UW.Jednak jak dodaje, Henryk Kowalczyk nie jest człowiekiem, który już teraz miałby dobrą pozycję w rolnictwie.- Dla mnie to tylko pudrowanie siniaków. Zjednoczona Prawica wciąż obija się o rzeczywistość i ma nadzieję, że jak gdzie przypudruje, przyklei plaster, to kolejne kryzysy nie będą się tak rzucały w oczy, i że jakoś uda się jej pozostać na powierzchni. Głębszego sensu w tym nie widzę - mówi prof. Flis.Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego ostatnie zmiany w rządzie pokazują, że prezes Kaczyński robi wszystko, by przedterminowych wyborów nie było.- Minister Bortniczuk jest nominacja niemerytoryczną, a polityczną w tym sensie, że służy wyłącznie budowaniu zapleczu dla rządu w sejmie. Jego nominacja to robienie wszystkiego, żeby to, co się nazywa Zjednoczona Prawica, która zjednoczona jest tylko z nazwy, żeby przynajmniej w kluczowych głosowaniu w Sejmie móc uzyskać większość do przyjmowania określonych projektów – podkreśla senator Kwiatkowski.- W tym momencie trudno odpowiedzieć, czy będą przedterminowe wybory. Wiemy, że w praktyce polskiej polityki dzisiaj taką decyzję może podjąć jedna osoba, czyli prezes Jarosław Kaczyński – dodaje.Marek Sawicki cały czas uważa, że przedterminowych wyborów nie będzie. - Jednak jak patrzę na system przekazywania pieniędzy samorządom i budowanie pozycji wójtów poprzez „czapkowanie” i informowanie swoich wyborców, jak załatwili kasę u dobrej władzy, to buduje centralną władzę zależna od sekretarza generalnego Jarosława Kaczyńskiego – analizuje poseł PSL.Jego zdaniem samorządowy tracą funkcję samorządową, subsydiarną, przechodzą na ręczne zarządzenie przez polityków partii rządzącej.- Tej partii trzeba będzie się ukłonić, kiedy środki otrzyma i zrealizuje inwestycje, zaprosić na otwarcie. Być może jest to jeden z elementów wcześniejszej kampanii, bo wszystko wskazuje na to, że poziom poparcia PiS nie będzie rósł - dodaje.- O ile miesiąc temu mówiłem, że nie ma szans na wcześniejsze wybory, o tyle patrząc na decyzje i działania, wojenna retoryka premiera Morawieckiego jest etapem utwardzania elektoratu PiS, po niej nastąpi złagodzenie, bo środki unijne jeszcze w tym roku jako zaliczka trafią. Potem trzeba będzie złagodzić kurs, także w wymiarze sprawiedliwości, dać satysfakcję Ziobrze, że wprowadza kolejną reformę, którą przyjmiemy za rok, dwa, a być może na końcu, jak poprzednio, prezydent Duda ją zawetuje – mówi Marek Sawicki.