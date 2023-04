M.Morawiecki: przywożę do Siemianowic Śl. zamówienie od premiera Ukrainy na 100 Rosomaków (aktualizacja)

Przywożę zamówienie, które wczoraj dostałem od premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, na 100 Rosomaków – powiedział w sobotę w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Zamówienie ma zostać sfinansowane środkami europejskimi i amerykańskimi.

Premier, odwiedzający w Siemianowicach Śląskich dawne Wojskowe Zakłady Mechaniczne, obecnie działające jako spółka Rosomak S.A., zapowiedział też, że w najbliższym czasie w Bumarze-Łabędy w Gliwicach zostaną ogłoszone kolejne informacje dotyczące zwiększania produkcji wojskowej.

Szef rządu podczas wizyty w zakładach Rosomak podkreślił, że odbudowa polskiego potencjału produkcji broni stała się możliwa dzięki naprawie finansów publicznych. "Przeznaczamy na zakupy sprzętu wojskowego miliardy złotych z polskiego budżetu. Polski budżet jest rekordowy pod tym względem: w tym roku przeznaczymy (na ten cel) od 3 do 4 proc. PKB i będzie to jeden z najwyższych procentów PKB w całym Sojuszu Północnoatlantyckim" - stwierdził Morawiecki.

Zastrzegł, że posługuje się określeniem "od 3 do 4 proc. PKB", bo zależy to od tego, ile sprzętu będą w stanie dostarczyć Polsce jej sojusznicy. Podkreślił przy tym, że tylko ci, którzy naprawili finanse publiczne, mają szansę "podnieść polski przemysł produkcji broni na zupełnie nowy poziom". "I to właśnie robimy" - zapewnił premier.

Ocenił, że sobota jest bardzo dobrym dniem dla polskiego przemysłu, Śląska i Polski. "Od wielu miesięcy zabiegałem o to, aby pozyskać środki europejskie na zakup i na produkcję broni w Polsce - i to się udało; otrzymujemy kolejne zamówienie" - wskazał Morawiecki.

"Przywożę zamówienie, które wczoraj dostałem od premiera Ukrainy Denysa Szmyhala na 100 Rosomaków, które będą tutaj produkowane. Zapłata za te rosomaki będzie właśnie z pieniędzy europejskich pozyskanych przez nas, ale także z pieniędzy amerykańskich pozyskanych przez Ukrainę" - dodał.

Premier przypomniał przy tym, że Ukraina jest dzisiaj szańcem wolności i przedmurzem wolnego świata: na jej barykadach rozgrywa się także sprawa suwerenności i bezpieczeństwa Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. "To oczywiście wiemy, natomiast ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że teraz polska produkcja zbrojeniowa nabiera tempa, właśnie również dzięki temu, że udało się pozyskać te dodatkowe zamówienia" - zaznaczył.

Podkreślił, że Rosomak i Krab są podstawowymi markami w polskim przemyśle zbrojeniowym, podobnie jak Abrams czy Cougar w amerykańskim, Leopard w niemieckim czy Challenger w brytyjskim.

"Tutaj, na Śląsku, rośnie potężny przemysł produkcji zbrojeniowej - w Siemianowicach Śląskich, ale także w Bumarze w Gliwicach, gdzie w najbliższym czasie też ogłoszę, ogłosimy razem, bardzo ważne komunikaty, informacje dotyczące przeniesienia części produkcji i zwiększenia produkcji" - zapowiedział Morawiecki.

Szef rządu - nawiązując do rozmów z kierownictwem siemianowickiego zakładu - zasygnalizował prawdopodobne kolejne zamówienia ze Słowenii czy Arabii Saudyjskiej. Wskazał, że negocjacje te ciągle się toczą, ale jest możliwość ich pozytywnego zakończenia w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy. Przełożyłoby się to na zwiększenie możliwości produkcyjnych Rosomak S.A.

"Moce produkcyjne będziemy rozwijać, pomagając z polskiego budżetu. Zapytałem kierownictwo zakładu, czy jest możliwość zwiększenia produkcji. Dzisiaj rocznie można produkować ok. 100 Rosomaków, ale praca głównie odbywa się na jednej zmianie. Przy wprowadzeniu ewentualnie drugiej zmiany można zwiększyć produkcję do 200 Rosomaków" - mówił premier.

"A więc mamy ogromny potencjał produkcyjny, nowe miejsca pracy, zwiększenie wynagrodzeń, wzmocnienie polskiego przemysłu - to jest nasz cel" - zapewnił szef rządu.

Powtórzył, że Rosomaki to sprawdzona marka, także na różnych polach bitwy, w tym na drogach Afganistanu, gdzie uratowały wiele istnień ludzkich. Mówił, że o jakości tego sprzętu świadczą żołnierze m.in. z 17. Wielkopolskiej Zmechanizowanej Brygady, 12. Zmechanizowanej Brygady ze Szczecina, 15. Giżyckiej Zmechanizowanej Brygady czy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

"Wszędzie tam żołnierze zaświadczą o jakości naszego sprzętu. Rosomaki, podobnie jak Kraby, są naszą narodową wartością, są naszą marką narodową polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jesteśmy z nich dumni i inwestujemy coraz więcej w produkcję broni. Możemy to zrobić, bo naprawiliśmy finanse publiczne" - powtórzył Morawiecki.

Podkreślił, że polski budżet zapewnia stabilność wydatków i inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. Zaakcentował wagę tego obrazując, że kto zapomina inwestować we własną armię, musi kiedyś inwestować w cudzą. "A tego przecież nie chcemy" - stwierdził.

"Jesteśmy dzisiaj częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego w historii świata. Polska jest bezpieczna. Polska dziś staje się dostarczycielem bezpieczeństwa dla innych razem z naszymi sojusznikami amerykańskimi i z innych państw NATO. Przyjmujemy Finlandię i Szwecję do NATO. Putin chciał osłabić NATO, a Sojusz Północnoatlantycki został tylko wzmocniony, umocniony jednością, determinacją, siłą wszystkich członków NATO" - wybił premier dodając, że produkcja krajowa wzmacnia bezpieczeństwo.

"To niezwykle ważne i o tym bardzo często mówimy: nie wolno ryzykować wolnością, nie wolno narażać naszej suwerenności, nie wolno ryzykować Polski. To wąskie okienko, ta ogromna szansa historyczna, która się pojawiła, musi być wykorzystana i zostanie przez nas wykorzystana, bo wiemy jak bezcenną wartością jest wolność, jest suwerenność i bezpieczeństwo" - zadeklarował.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada najwyższą wagę do tych właśnie wartości i dlatego Polska pozostanie bezpieczna" - podkreślił w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki.

Siemianowicka spółka Rosomak S.A. specjalizuje się w produkcji i remontach kołowych transporterów opancerzonych o tej nazwie (w oparciu o licencyjną wersję bazową pojazdu konstrukcji fińskiej firmy Patria). W ub. roku otrzymała m.in. zamówienia na oparte o ten pojazd artyleryjskie wozy rozpoznawcze i wozy rozpoznania technicznego.

W ostatnich latach Bumar Łabędy zajmował się m.in. modernizacjami czołgów Leopard i remontami z modernizacją czołgów T-72. W połowie marca br. poseł Czesław Mroczek (KO) z sejmowej komisji obrony mówił w Gliwicach, że firma w związku z niewielką skalą działalności przeżywa ostatnio "wielkie kłopoty, stoi na skraju upadłości".

