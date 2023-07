M.Ociepa: chcemy doprowadzić do skokowego postępu ws. inwestycji drogowych powiatu głubczyckiego

Chcemy doprowadzić do skokowego postępu ws. inwestycji drogowych powiatu głubczyckiego; będę robił wszystko, by wnioski samorządów z tego powiatu w nowych naborach Polskiego Ładu otrzymały właściwe dofinansowanie - powiedział w Głubczycach (Opolskie) wiceszef MON, opolski poseł Marcin Ociepa.

Wiceminister wystąpił w czwartek po południu na konferencji prasowej z samorządowcami ziemi głubczyckiej: wicestarostą głubczycką Anitą Juchno, burmistrz Kietrza Dorotą Przysiężną-Bator, burmistrzem Baborowa Tomaszem Krupą, wójtem Branic Sebastianem Bacą, a także wicewojewodą opolskim Tomaszem Witkowskim.

"Wspólnie z samorządowcami tej ziemi zdiagnozowaliśmy największe wyzwanie, które stoi przed tym powiatem, w który wierzymy, w który chcemy inwestować, ale żeby te inwestycje, ta nasza praca przyniosła owoce, których się spodziewamy, potrzebne jest skupienie naszej uwagi na inwestycjach drogowych" - mówił Ociepa.

"Największe wyzwanie, przed którym dzisiaj stajemy, (…) to doprowadzenie do sytuacji, w której w miarę krótkim czasie dokonamy skokowego postępu, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w powiecie głubczyckim" - wskazał.

Zaznaczył, że lokalni samorządowcy przygotowali pod tym kątem bardzo dobre wnioski do nowych naborów Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. "Chcemy z tych środków maksymalnie skorzystać" - podkreślił. "Jako poseł ziemi opolskiej biorę dzisiaj symbolicznie odpowiedzialność za to, żeby one zakończyły się przyznaniem właściwego finansowania" - zadeklarował.

Uściślił m.in., że ambicją jego i samorządowców powiatu głubczyckiego jest pozyskanie łącznie 14 mln zł w naborach, których wyniki mają zostać ogłoszone we wrześniu. "Będę robił wszystko, żeby to ogłoszenie było pomyślne dla naszego powiatu. Ale jest też szereg wniosków poszczególnych gmin, które i tak już bardzo dużo korzystały w ostatnich latach przy tych inwestycjach, ale bardzo dobrze korzystały" - ocenił.

"Dzisiaj chcemy na rynku w Głubczycach zadeklarować dalszą współpracę, dalszą synergię wysiłku rządu i samorządu na rzecz mieszkańców powiatu głubczyckiego. Bardzo za tą współpracę i zaufanie dziękuję, bo tu muszą się spotkać dwie siły: siła argumentów, siła i autorytet lokalnych samorządowców, z potencjałem politycznym posła ziemi opolskiej, który może za tymi wnioskami lobbować" - uznał Ociepa.

Występujący na konferencji samorządowcy przekazywali wiceministrowi swoje wnioski o rządowe dotacje. Wicestarosta głubczycka Anita Juchno, przypominając o rolniczym charakterze powiatu argumentowała, że bardzo nowoczesny sprzęt rolniczy jeździ w nim po łącznie 350 km dróg, wymagających często remontów. Juchno podkreśliła też, że wjeżdżając na teren tego powiatu z Czech, widać "diametralną różnicę" w stanie dróg.

Burmistrz Kietrza Dorota Przysiężna-Bator zadeklarowała, że w nowych naborach gmina ta złoży dwa wnioski na w sumie cztery drogi; podała, że gdyby uzyskały one dofinansowanie, gmina przy wsparciu Polskiego Ładu wyremontowałaby 15 odcinków dróg. Burmistrz Baborowa Tomasz Krupa wyjaśnił, że niezależnie od wniosku dotyczącego dróg, teraz gmina ta składa też wniosek o wsparcie budowy centrum sportowego.

Wicewojewoda opolski Tomaszem Witkowski ocenił, że program Polski Ład zmienia w tym regionie nie tylko wygląd dróg, ośrodków kultury, boisk czy centrów aktywności lokalnej, ale też podejście samorządowców, którzy przekonują się, że są to realne środki, które można wykorzystać lokalnie. Potwierdził, że mieszkańcy powiatu głubczyckiego zabiegają o remonty dróg, aby można było po nich bezpiecznie jeździć.

Witkowski wskazał przy tym na inny wymiar bezpieczeństwa, któremu służą środki z Polskiego Ładu: wyjaśnił, że wcześniej tego dnia towarzyszył wiceministrowi Ociepie na uroczystości podpisania umowy ws. rozbudowy szpitala powiatowego w Krapkowicach, wspartej z tego źródła dotacją 34 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl